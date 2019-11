CCOO y UGT reclaman mejoras en dependencia y el blindaje de las pensiones

Las federaciones de Pensionistas y Jubilados de CCOO y UGT han celebrado una asamblea con una mesa redonda en la que se ha abordado el sistema público de pensiones, la situación actual y las perspectivas de futuro.

El secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba, Cándido Jiménez, ha recordado que ambos sindicatos insisten en que “el sistema público de pensiones es sostenible, que la única dificultad que existe es que hay menos ingresos que gastos, pero en cualquier caso para eso están los Presupuestos Generales del Estado, para cubrir la parte deficitaria que exista, y nada de préstamos”.

El secretario General de la Federación de Pensionistas de UGT-Córdoba, Francisco Figueroba, ha añadido que “salga el Gobierno que salga el domingo se tiene que dar solución al problema. Ingresos se tienen que buscar si no los hay”.

Ambas organizaciones han advertido que no van a parar hasta conseguir la derogación de la reforma de las pensiones y especialmente lo que se refiere al índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. En este sentido, ambos sindicatos reclaman que se retome la comisión del Pacto de Toledo "para resolver la cuestión de las pensiones de una vez por todas".

Este tema no es la única preocupación de ambas federaciones, que también han hecho patente su alerta por la situación de la dependencia. “En los dos últimos años han fallecido 30.000 personas que tenían concedida la ayuda y que no la han recibido y esto es preocupante; además están quienes la han solicitado pero su expediente no se ha resuelto, que no sabemos cuántos son”, ha advertido el dirigente de CCOO.

El responsable de UGT, además, ha recordado que “todo esto se consiguió a base de que muchas personas lucharan por estos derechos” y ahora “la juventud tiene que dar la cara, porque el futuro es muy negro”.

Por otra parte, UGT y CCOO han incidido en la necesidad de reforzar el sistema público de salud porque "las personas mayores necesitan una mayor atención y una atención preventiva". Unido a lo anterior, ambos sindicatos reclaman la eliminación del copago farmacéutico porque “los medicamentos suponen un gasto importante para los pensionistas y teniendo en cuenta que la mayoría de las pensiones están entre los 500 y los 1.000 euros, no debería existir este copago”, ha dicho Jiménez, a lo que Figueroba ha añadido que “se sabe que hay personas que han abandonado sus tratamientos porque no los pueden pagar”.