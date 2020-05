CCOO y UGT critican que se anuncien medidas del plan de choque para Córdoba sin contar con los sindicatos

CCOO y UGT de Córdoba han mostrado su descontento por el anuncio de las primeras medidas del plan de choque del Ayuntamiento de Córdoba, "sin que hayan contado, en su totalidad, con el consenso previo en la mesa de negociación abierta por el Gobierno municipal para afrontar la grave situación socioeconómica y sanitaria generada por la pandemia del covid-19".

Aunque es cierto que el documento se compone de cinco bloques y en dos de ellos se ha alcanzado un "principio de acuerdo, no lo es menos que el consenso tiene que versar sobre su totalidad y no de forma parcelada, ya que para conseguir los objetivos hay que abordar cuestiones tan importantes como la dotación económica y las formulas de ejecución de cada uno de los puntos", sostienen las organizaciones sindicales. De esta forma, entienden que "hablar ya de consenso es una mera cuestión de publicidad, que solo viene a enturbiar el acuerdo en sí".

Para ambos sindicatos, si el Gobierno municipal está buscando un amplio consenso social, "hacer anuncios unilaterales, sin haberlos consensuado o sin la autorización y conocimiento de cada una de las partes, no es la manera más adecuada de conseguirlo". Por ello, CCOO y UGT no entienden que el alcalde de Córdoba pida "trabajar ahora más que nunca desde el diálogo y la unidad" y al mismo tiempo haga anuncios "sin contar, en este caso, con los agentes sociales".

Tanto UGT como CCOO están "abiertos al diálogo, proponiendo soluciones ante la difícil situación sobrevenida, pero a un diálogo sincero y honesto, sin trampas ni objetivos distintos a la finalidad última que se busca". Un diálogo en el que su opinión "se tenga en cuenta y nuestras propuestas no caigan en saco roto, pero no estamos, ni estaremos nunca, para que se nos den las cosas hechas y ser palmeros de nadie". En este sentido, manifiestan que están dispuestos a poner en común, a consensuar, a aportar y a negociar, "pero no estamos para posar en una foto y certificar o avalar las políticas de otros".

Así, ambas organizaciones lamentan que la presidenta del Imtur, Isabel Albás, presente un plan de choque para el sector turístico sin contar con las aportaciones de los sindicatos, cuando "estamos hablando de uno de los pilares de la economía cordobesa, que da empleo a un amplio sector de la población cordobesa y que ha presentado tradicionalmente un alto grado de precarización".

Para CCOO y UGT, el sector turístico no puede salir debilitado de esta crisis y para ello es fundamental contar también con el punto de vista de quienes representan a los sustentan el sector, "que no son otros que los miles de trabajadores que ahora viven una difícil situación porque han perdido sus empleos, además de tener en cuenta la opinión de todos los actores que intervienen en esta actividad económica".