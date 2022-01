La Brigada del Muriano incorporará un tercer escuadrón de Caballería

La Brigada Guzmán el Bueno X va a incorporar a un tercer escuadrón de Caballería, que "completa la estructura orgánica y táctica de la Brigada", y para ello ya se ejecutan, en su base de Cerro Muriano, las obras necesarias para acoger a esta nueva "unidad acorazada".

Así lo ha destacado en una entrevista el general jefe de la BRI X, Ignacio Olazábal, quien ha explicado que esta es una de las principales novedades, en lo que respecta a nuevo material y personal, con las que la brigada cordobesa cierra el presente año 2021.

En concreto, y según ha precisado el general Olazábal, ahora se están "haciendo todas las obras de acondicionamiento" precisas, "porque necesitamos más hangares y más alojamientos, y también talleres para poder acoger a otra unidad acorazada, que en este caso es un escuadrón de Caballería, que es una mezcla de carros de combate y vehículos de exploración", con el que se "completa tácticamente el organigrama de la Brigada".

En cuanto a la llegada a la Brigada Guzmán el Bueno X de los futuros blindados 8x8 Dragón del Ejército de Tierra, el general Olazábal ha aclarado que la "dotación del 8x8 es un proceso largo", dado que "estamos todavía en fase de diseño" y que "el Ejército de Tierra no dispone aún de ningún 8x8".

En cualquier caso, para la BRI X, "no es que no sea importante" poder contar con unidades del 8x8, pero tampoco le supone una necesidad "acuciante" disponer del nuevo blindado, "puesto que somos una unidad fundamentalmente de cadenas", de forma que "el 8x8 vendrá a completar nuestras dotaciones, pero no será nunca un elemento fundamental".

Respecto a cuándo podrían llegar a la BRI X los futuros blindados, el general jefe de la misma ha opinado que "en dos años deberíamos empezar a recibirlos", pero que ello dependerá del mencionado proceso de dotación al Ejército de Tierra y de la distribución que éste haga de los 8x8, teniendo presente que "para otras unidades más ligeras es más importante" contar con el nuevo blindado, mientras que "para nosotros no es tan acuciante", ya que "somos una unidad acorazada y mecanizada fundamentalmente de cadenas".

Ejército 2035

En cuanto a lo que supone para la Brigada de Córdoba el desarrollo de la estrategia denominada Ejército 2035, el general de Brigada Olazábal ha explicado que "lo que está haciendo el Ejército es diseñar lo que va a necesitar en el año 2035 y, para ello, tenemos unidades de estudio que van pensando en aquello que será necesario o en cómo será el Ejército dentro de 15 años, y nosotros participamos, digamos, en unos procesos de experimentación".

Ello supone, según ha detallado, que en la BRI X reciben "una serie de ideas, que hay que experimentar con las unidades de combate como la nuestra en los campos de maniobras, para saber si realmente funcionan o no", de forma que la "contribución" de la brigada cordobesa "se basa fundamentalmente" en el "estudio" y ejecución "de los experimentos" que se les proponen, "para poder comprobar si aquello que se diseña y que se cree que funcionará en el año 2035 es realmente factible", es decir, la idea es "experimentar en el terreno lo que en gabinete se ha diseñado".

De modo general, el Ejército de Tierra está desarrollando la estrategia 2035 al prever que en los próximos años deberá actuar en entornos impredecibles, dinámicos, inestables y de creciente complejidad, a lo que habrá que unir los rápidos avances tecnológicos, la posibilidad de acceso a tecnologías de uso civil y militar por parte de potenciales adversarios, así como las amenazas vinculadas a la hiperconectividad.