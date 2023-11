Blanca Torrent: "Muchos jóvenes ya ven Córdoba como una posibilidad de trabajo"

Blanca Torrent es empresaria y su experiencia ha sido clave para los dos mandatos de José María Bellido al frente del Ayuntamiento de Córdoba. Es la actual teniente de alcalde de Reactivación Económica, presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y, además, ha tomado las responsabilidades de Hacienda en un mandato en el que se siguen bajando impuestos, pero donde también ha sido necesario subir las tasas. El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, el proyecto de Córdoba Biotech y las formaciones necesarias para el impulso a la Base Logística del Ejército de Tierra son los proyectos más importantes de su actual gestión.

-Repite al frente de parte de las delegaciones más importantes para la ciudad ¿Cómo valora lo que va de mandato?

-Habiendo formado parte del mandato anterior, son cuatro años intensos que ahora resumimos en este comienzo de mandato intentando exprimir al máximo todo lo que hemos visto que ha sido bueno para la ciudad en las áreas que llevo. Ahora mi objetivo es potenciar y mejorar aún más, porque creo que siempre es mejorable. Es verdad que durante estos meses el objetivo claro ha sido escuchar a todo el tejido productivo profesional y empresarial para redefinir de nuevo. Las líneas de ayuda, el trabajo del Imdeec, desde Reactivación Económica, que ahora incluye al agro, es poner sobre la mesa todas las necesidades que nuestra tierra tiene, nuestros empresarios, ese fortalecimiento, reforzar a nuestro tejido empresarial y dar la bienvenida a los nuevos. No podemos olvidar que Córdoba se ha posicionado como centro logístico y de innovación tecnológica, un segundo adjetivo muy importante, en el que estamos trabajando ya.

-¿Cómo podemos valorar la situación económica de Córdoba, siendo una ciudad que depende tanto de los servicios y el turismo?

-Más del 50% del sector productivo cordobés está identificado en el sector servicios, imagínate la importancia que tuvo en la situación que vivimos -la crisis del Covid- y la situación actual. Hemos trabajo mucho con ese sector, y se han puesto líneas especificas para intentar salvar y sacar adelante las empresas, en la última línea del año 2023 ya tendremos la resolución definitiva de los beneficiarios, el último eslabón que nos quedaba era el comercio, que juega un papel importantísimo en las ayudas, sobre todo de autoempleo, porque principalmente son autónomos. No podemos olvidar que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, el proyecto de Córdoba Biotech que finalmente está en marcha, y el fortalecimiento que estamos teniendo en el Parque Tecnológico de Rabanales con la llegada de Escribano, la activación de un nuevo parque comercial lleva a que el sector servicios se reactive y se avive, no solo es una acción que hacemos directamente con ellos, sino lo que conlleva.

-¿Qué empresas anunciarán próximamente su llegada a Córdoba?

-Ahora tenemos la llegada de Escribano, con 40 puestos de trabajo iniciales, una inversión de 20 millones y la próxima compra de más terreno, o ese parque comercial que va a generar más afluencia de personas que vengan y consuman en Córdoba, son 10 millones de repercusión económica que ha tenido la apertura del CEFC, estamos en un momento dulce, pero no podemos bajar nunca la guardia. Está en manos del empresario cuándo anunciar su llegada, nosotros estamos trabajando en crear esos vínculos de acercamiento hacia ellos, que vean a la administración local como un amigo, un aliado. Hay contactos, espacios de viveros para el emprendedor, empresas de cinco o diez trabajadores que necesitan un primer espacio y lo puede tener con nosotros.

-Las ordenanzas y la bajada de impuestos tendrá algo que ver...

-Iremos enfocando las ordenanzas en esa apertura para el tejido empresarial que viene, porque el tejido profesional necesita poder respirar y tenemos que estar cerca de ellos y escucharlos. Indiscutiblemente entran aquí también los presupuestos, el que este Ayuntamiento pueda decir que tiene una gestión local activa desde primera hora.

-¿Cómo se han beneficiado los cordobeses de esa bajada?

-Nuestro objetivo es seguir con esa bajada fiscal, son atractivos para las empresas y la inversión, necesarios para que los empresarios puedan respirar y funcionar y que al final conlleva a esa mejora del desarrollo económico que creo que estamos viviendo en Córdoba. En líneas generales son los cordobeses los que se han podido beneficiar, en esta última ordenanza es cuando se recoge una primera bajada en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un guiño y la primera vez que se recoge. Pero no solo es eso, es la actitud por parte del gobierno local para que la logística y las innovaciones tecnológicas sean punta de lanza de lo que es Córdoba, que es patrimonio, cultura y es empresa, será nuestro caballo de batalla, es mi ilusión y donde reforzaremos.

-En el mandato anterior había mucho retraso en los presupuestos, se entiende que en este no debería ocurrir puesto que tenéis mayoría...

-Los de este año pasarán en breve por la Junta de Gobierno Local y haremos la presentación oficial del anteproyecto, pero sí nos sentaremos a dialogar con los grupos municipales de oposición, aunque tengamos esa mayoría, que ellos también nos recuerdan. El grupo municipal popular trabaja en el diálogo y en la escucha porque es bueno, no solo escuchar a nuestros profesionales y empresarios de la ciudad, sino a la oposición y lo que vean oportuno de transmitir y de ver reflejado en nuestros presupuestos.

-¿Qué proyectos hay en cartera?

-Estamos elaborando todos los pliegos correspondientes a Córdoba Biotech que, como sabéis, está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020, estamos preparando para que el proyecto sea totalmente de ciudad, hay socios muy interesados del ámbito nacional que formarán parte, en breve esperamos poder anunciar esas incorporaciones. No solo hablamos de la tecnología o lo agro, es la salud, que es muy importante porque siempre hemos sido embajadores de salud fuera, tenemos que serlo dentro y que Córdoba sea epicentro. También hablamos del proyecto agroalimentario, Agrotech cogerá en este mandato su impulso y se unirá a Córdoba Biotech, van a trabajar muy juntos. En el tema del emprendimiento sigue siendo importante una red y un impulso potente para mostrar a esa Córdoba fuerte que el inversor necesita ver, nunca menoscabando los servicios públicos, porque llevan consigo un cuidado de los ciudadanos.

-¿Cómo se le explica a la gente entonces la subida de la basura y el agua?

-Tendríamos que preguntarlo al Gobierno central porque la subida que tenemos de las tasas, si el Gobierno central la quita, nosotros no la aplicamos, pero si las impone no podemos no dar los servicios de calidad y trabajar por los ciudadanos como se merecen, son unas subidas que están impuestas.

-El papel del Imdeec para la BLET es importante ¿En qué punto estamos?

-La Base Logística es importante por lo que representa en sí, esos 1.600 puestos de trabajo son importantísimos, son el epicentro de un gran desarrollo económico para nuestra ciudad que no solamente va a beneficiar a esos empresarios, sino que va a llegar a la ciudadanía a través del talento. Tenemos en Córdoba un gran talento que tenemos que potenciar y poner al servicio de la BLET y de todas las empresas que vamos a poder disfrutar en Córdoba, como lo estamos viendo ya con Escribano, la inversión que tiene, el personal que viene y la potencialidad. Todas estas empresas necesitan unas formaciones específicas y desde la Delegación de Economía y Empleo estamos trabajando en esos paquetes formativos para poder dar esa posibilidad a nuestros ciudadanos.

-¿Cómo va el trabajo de esos paquetes formativos?

-En breve vamos a ver la primera noticia por parte del Imdeec para esas formaciones, estamos trabajando codo con codo con la Junta de Andalucía para esa Formación Profesional y ya vamos a poder anunciar las medidas que se están llevando a cabo.

-¿Servirá esto para que los jóvenes cordobeses retornen a la ciudad?

-El relevo generacional no se nos puede olvidar, son patas clave que están en nuestro itinerario. Hay muchísimo interés en volver a Córdoba y muchos jóvenes que están viendo la ciudad como una posibilidad de trabajo, pero necesitamos mostrarlo, darle la oportunidad para que regresen o para que vengan y la formación va a ser muy importante.

-¿Cuál es la visión que tienen los jóvenes del mundo empresarial cordobés?

-Tenemos un enemigo muy grande, el Gobierno central está minando el que ser empresario es un problema, que es malo, es un gran problema para los jóvenes si le transmitimos eso. Yo cuando hablo del emprendimiento y del mundo empresarial, muy pocos jóvenes levantan la mano y dicen que quieren emprender o ser empresarios, que no es fácil, pero no hay fácil nada, y cuando empiezas a tratar con ellos sí ven una posibilidad y ven algo más. Cuando eres empresario no solo lo eres porque quieres conseguir un sueño personal, sino porque sabes que eso llega a la sociedad de muchas formas, las asociaciones empresariales tienen un arraigo muy potente con las instituciones y las entidades sociales y eso no lo hemos dejado de trabajar, necesitamos a esas entidades, el empresario quiere estar con ellos.

-¿Cómo se hace que esa visión del emprendimiento cambie?

-Lo que estamos haciendo es trabajar con la formación profesional y con los institutos, un trabajo muy directo, con jornadas de formación donde los jóvenes se están encontrando posibilidades, cómo trabajar esas actitudes, cómo acercarse al mundo empresarial. Potenciar esa relación directa para que los alumnos de los centros puedan estar. El ramal central es fundamental, mostrar los proyectos nuevos, que son fantásticos, el clúster logístico tendrá también mucha repercusión, un parque tecnológico que se está poniendo a la vanguardia después de tantos años o Rabanales 21.

-¿Qué quedó pendiente del mandato anterior para este?

-Fue el comienzo y la ilusión hace que todo se incremente. Yo creo que hicimos bien las tareas, que trabajamos duro por demostrar que nuestro tejido empresarial es importante, es potente, está ahí, no solo en lo económico sino en lo social. Es un tejido productivo que en época de Covid dio la cara por la ciudad y creo que lo que trabajamos que era ese conocimiento y reconocimiento de este tejido se vio. Ahora estamos trabajando en fortalecerlo, en mejorarlo, en hacer que todo el que venga tenga una bienvenida a una tierra que no solo es cultura y patrimonio, sino también es empresa. Es fundamental la logística y la tecnología.

-¿De aquí a unos años podremos decir que Córdoba es también una ciudad empresarial?

-Por ese camino vamos, yo creo que ya se va diciendo, el CEFC ya empieza a ser un rival para otras plazas, unido siempre al Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que trabajamos juntos y de la mano por ese turismo congresual, ese impacto económico y social que es tan importante, no se puede entender la economía de Córdoba si no se entiende que su repercusión cae en el ámbito social, eso es fundamental. Yo creo que lo estamos logrando, estamos trabajando en ese aspecto, en la colaboración público privada, que el empresariado sienta que tiene escucha por parte de la administración local.

-La oposición ha criticado la gestión del CEFC y las subvenciones otorgadas para hacer allí congresos...

-La oposición tiene que hacer sus criticas, tirarnos de las orejas, pero deberían ser medidas y bien trabajadas. El CEFC se está posicionando en el entorno nacional e internacional de una forma muy potente y deberían verlo. Es importante que no lo vean como un espacio para vanagloria de este gobierno local, es para vanagloria de todos los empresarios, desde el comercio hasta los artesanos.

-¿Hay algún proyecto ya para activar una línea de autobús que vaya al CEFC?

-A nivel de líneas estamos en contacto con Aucorsa, los congresistas y el Ayuntamiento estamos trabajando en función de las necesidades. Hay congresos que van a venir a Córdoba que tendrán necesidades concretas y Aucorsa les dará servicio. Se va haciendo de forma puntual, hay afluencia y contacto con los taxis y el aparcamiento está allí, pero lo más importante es el apeadero que necesitamos para que pare el tren, nosotros queremos hacernos cargo de la infraestructura, pero necesitamos que nos faciliten el poder abrir ahí y tener las vías ferroviarias al servicio del CEFC, eso sería lo ideal. Del centro de Córdoba son cuatro kilómetros, solo ocho minutos, no podemos decir que está lejos de la ciudad, forma parte de ella.

-¿De qué se siente más orgullosa en lo que va de mandato?

-Lo primero que me viene a la mente son nuestros empresarios, los profesionales de Córdoba que día a día construyen ciudad. Tengo que decir que me siento muy orgullosa de nuestro alcalde, que ha sido el primer alcalde que pone a Córdoba como empresarial, que pone nuestra ciudad a la cabeza de muchas ciudades que abanderan que trabajan el desarrollo empresarial. Creo que Córdoba se puede sentir orgullosa de su alcalde.