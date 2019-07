Bellido avisa de que la segunda fase del Marrubial “tardará tiempo” en ser una realidad

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha insistido, tras un encuentro con el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, en que la segunda fase de las obras de la Ronda del Marrubial “tardarán tiempo” en ser una realidad. Bellido ha puntualizado que no se licitarán las actuaciones de la segunda fase sin que el Ayuntamiento haya conseguido los terrenos que el Ministerio de Defensa tiene en la Ronda –la antigua farmacia y los dos pabellones de Lepanto– y los haya puesto a disposición de la Junta de Andalucía para la ejecución de esta actuación que convertirá a esta antigua carretera –ahora vía urbana– propiedad de la Junta en una vía con cuatro carriles.

El regidor ha apuntado que ya se han mantenido contactos para ello con el Ministerio de Defensa; concretamente el pasado 25 de junio. “La predisposición del Ministerio de Defensa ha sido absoluta para alcanzar un acuerdo económico lo antes posible que permita que podamos disponer de esos terrenos y ponerlos a disposición de la Junta para que cuanto antes se pueda hacer la obra”, ha relatado el alcalde, quien no obstante, ha avisado de que se trata de un proceso que no es corto; ya que hay que alcanzar un acuerdo formal con el Ministerio de Defensa, aprobarlo y pagarlo”. “Lo que está claro es que la segunda fase no puede comenzar a ejecutarse sobre unos terrenos que son del Ministerio de Defensa”, ha puntualizado.

El pasado mayo, la entonces alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, hizo campaña electoral como cabeza de lista socialista a las municipales por el distrito de Levante exigiendo a la Junta de Andalucía que ofreciera un calendario de conclusión de las obras de la Ronda del Marrubial. Ambrosio defendió que el Ayuntamiento ya había cumplido su parte “e, incluso, más de lo que estaba previsto con la adquisición de los pabellones militares al Ministerio de Defensa”. Desde la Junta de Andalucía le respondieron entonces a Ambrosio que la Administración autonómica no podía ejecutar el proyecto porque no tenía los suelos que el Ayuntamiento se comprometió a cederle.