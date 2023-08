Bellido se muestra preocupado por la incidencia del 'caso Rubiales' en el partido de España en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado preocupado por la situación que atraviesa la selección española femenina y la confrontación de sus jugadoras con la Real Federación Española de Fútbol, después de todo lo acontecido en torno a la figura de su presidente, Luis Rubiales, después de la consecución del título mundial y su beso a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas. El primer partido en territorio español de las campeonas del Mundo está previsto que se celebre en Córdoba -en el estadio El Arcángel- el 22 de septiembre y Bellido teme que los problemas surgidos impidan que hasta la ciudad se desplace el equipo que ha conseguido el mayor hito en la historia del fútbol femenino español.

"Estoy preocupado, claro que estoy preocupado. Ahora mismo tenemos sobre la mesa un boicot de un número importante de jugadoras a la selección si no cambian los directivos y, entiendo que también, si no cambia la dirección técnica. Espero que la Federación lo pueda resolver de manera inmediata en los próximos días, porque si no evidentemente pues carece de todo sentido que venga la selección a Córdoba, lo digo con toda franqueza", aseguró Bellido a preguntas de los periodistas. "Queremos que vengan las campeonas, el primer equipo y que podamos darle el homenaje que se merecen. Que vengan a disfrutar a Córdoba y también a competir, porque es una competición importante, y que puedan disfrutar del homenaje que todos echamos en falta estos días", añadió.

En respuesta a la petición de Antonio Hurtado, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, de un homenaje a la cordobesa Rocío Gálvez como integrante de ese equipo campeón, José María Bellido ha asegurado que desde el gobierno municipal ya habían tomado la iniciativa: "Fuimos unos adelantados, porque antes de que surgiera esta polémica fuimos la ciudad que, de la mano de la Junta de Andalucía, dimos el paso para rendir un homenaje a las que como mínimo en ese momento estaban en semifinales del Mundial y afortunadamente han sido campeonas". "Queremos dar un homenaje a Rocío Gálvez y todas las campeonas con ese partido. No tiene que decirlo el portavoz del grupo socialista porque ya nos adelantamos nosotros trayendo ese partido a Córdoba y lo que espero es que la Federación resuelva ese asunto", incidió el regidor municipal.

"Por mi parte lo que quiero es que se desarrolle con la misma normalidad e ilusión que habíamos puesto para que ese partido viniera aquí, que los cordobeses podamos darle un homenaje a la campeona cordobesa y a todas. Evidentemente a la que hace patria chica, con más cariño, pero a todas las campeonas. Me gustaría que podamos hablar del meritazo que han tenido y no estar inmersos en esta situación tremendamente desagradable que se ha producido por la desafortunadísima actuación que tuvo el presidente de la Federación", comentó Bellido sobre el caso Rubiales.

En ese sentido, y ante la demanda también por parte del PSOE de una condena a las acciones de Luis Rubiales, Bellido fue tajante: "Estoy completamente de acuerdo con la actuación que ha hecho el Consejo Superior de Deportes y la FIFA. Creo que es lo que me corresponde valorar como responsable institucional".