Bellido pide a quienes le dieron la mayoría absoluta hace un año en Córdoba que "el 9J voten al PP"

El portavoz del PP de Córdoba y alcalde de la capital, José María Bellido, ha pedido este martes a los cordobeses que dieron "su apoyo mayoritario" hace un año en las elecciones municipales para gobernar en el Ayuntamiento, "y que están viendo que Córdoba y también Andalucía van por buen camino con la labor que está haciendo Juanma Moreno, que nos vuelvan a dar su confianza, porque nos jugamos mucho" en las elecciones europeas del día 9 de junio.

Bellido ha asegurado que "en estas elecciones nos jugamos mucho", justificándolo en que en Europa se deciden la inmensa mayoría de las políticas y la financiación de muchos proyectos que se necesitan para España, Andalucía y Córdoba. “Ahora que se cumple un año de las elecciones locales, le pido a los cordobeses que nos dieron su apoyo mayoritario, y que están viendo que Córdoba y también Andalucía van por buen camino con la labor que está haciendo Juanma Moreno, que nos vuelvan a dar su confianza, porque nos jugamos mucho”, ha insistido.

Para Bellido, "si el 9J no hablamos alto con esa respuesta que es nuestro voto, si nos abstenemos o no vamos a votar, le daremos un voto de confianza a Pedro Sánchez. Y eso es lo que tenemos que evitar el 9J". Asimismo, ha insistido en que las próximas elecciones europeas deben ser un anticipo del cambio en España, "de enseñarle la puerta de salida a Sánchez, que se está limitando a sobrevivir. En medio año no hay leyes aprobadas en el Congreso, salvo dos decretos, no hay Presupuestos Generales del Estado y Sánchez solo pacta con sus socios independentistas y nacionalistas para mantenerse en el Gobierno, sin una política útil que aporte calidad de vida a los ciudadanos", ha asegurado el portavoz popular.

En este sentido, ha dado algunos ejemplos concretos "de lo que nos estamos jugando en Córdoba. “Como no hay Presupuestos Generales del Estado, algunos importantes proyectos para Córdoba no salen adelante, como son el Ramal Central Ferroviario o la Variante Oeste de Córdoba; y seguimos estando estrangulados en aspecto logístico”, ha subrayado. También se ha referido a la conversión de la N-432 en autovía “que sigue en una vía muerta, y cuando queremos llevarnos el trazado de la A-4 hacia el sur, para descongestionar el tráfico y la calidad de aire en la ciudad de Córdoba, tampoco se pueda hacerse”.

El portavoz del PP de Córdoba ha defendido que "estamos" ante un Gobierno que no gestiona y solo sobrevive, "que se dedica a dividir y levantar muros, que se dedica a asuntos estériles. El 9J le vamos a decir que este no es el camino. El camino es la vía andaluza, la vía de Córdoba, y eso solo lo podemos demostrar votando el 9J con un voto masivo que traslade un mensaje claro y nos ayude a que en España las cosas cambien y vayan mejor", ha asegurado Bellido.

El portavoz del PP cordobés ha lanzado, por último, un mensaje a los vecinos: a todos los que hace un año votaron en Córdoba y en muchos municipios de la provincia al PP, lo que ha hecho que tengamos 31 alcaldías en la provincia y la Diputación de Córdoba, les pido que reflexionen, que vean cómo han mejorado en este año en sus municipios y miren lo que ha pasado en España, y que voten al PP en estas elecciones europeas", ha concluido.