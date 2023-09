Bellido califica como "incomprensible" que Hurtado se niegue a tratar los pactos propuestos para Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha calificado como "incomprensible para los ciudadanos" que el jefe de la oposición, el socialista Antonio Hurtado, se haya negado a sentarse con él para tratar los grandes pactos de ciudad que propuso al resto de partidos del Ayuntamiento en su investidura. Esos grandes pactos están relacionados con el desarrollo de la Agenda Córdoba 2030, el desarrollo logístico de Córdoba, el diseño de medidas para combatir el cambio climático, la protección del Casco Histórico y la mejora de los servicios municipales y la de las empresas públicas. Hurtado ha insistido en que se niega a sentarse "por el llamamiento a la movilización" que hizo Bellido hace unos días en apoyo de la manifestación organizada el pasado domingo por el PP en Madrid contra una posible ley de amnistía.

El líder de la oposición lo ha anunciado justo el mismo día en el que ha hecho balance de los primeros cien días del actual gobierno local de Bellido. El edil socialista calificó esos primeros cien días como “propios de un Gobierno anodino, sin fuerza ni ambición y confiado en su mayoría absoluta” que se ha centrado en “nombramientos, externalizaciones y privatizaciones” y que “ha olvidado a los ciudadanos y ciudadanas en el verano más duro que han vivido en años que han pasado sin toldos en la capital y viendo cómo talaban indiscriminadamente árboles en todos los barrios de Córdoba”.

"Que rechace tratar los grandes pactos de ciudad es incomprensible para los ciudadanos, porque los ciudadanos lo que nos piden a todos los responsables públicos es precisamente lo contrario de lo que está haciendo el señor Hurtado, nos piden que nos sentemos, que dialoguemos, que alcancemos acuerdos y consensos para la ciudad", ha sentenciado Bellido. El alcalde ha insistido en que "esa postura del grupo municipal socialista" va en contra de los intereses de la ciudad.

Bellido ha ahondado en el asunto destacando que no puede entender "como el Partido Socialista del señor Sánchez y del señor Hurtado no tiene inconveniente en sentarse a hablar con Puigdemont, que es un prófugo de la Justicia, o con Arnaldo Otegi, que pertenece a una formación que todos sabemos de donde viene, y que sin embargo no se puedan sentar conmigo, como alcalde de la ciudad, votado democráticamente para hablar de asuntos de ciudad". "Me parece insultante que diga que es porque yo he hecho un llamamiento contra la democracia, cuando lo único que hemos hecho es ejercer nuestro derecho a la manifestación, la libertad de expresión y la libertad política", ha añadido. Bellido ha concluido sentenciando que Hurtado "siempre encontrará las puertas abiertas" para tratar temas de ciudad.