Bellido asegura que Córdoba tardará dos días en volver a la normalidad tras el paso de la borrasca Bernard

Córdoba se ha en la mañana del lunes 23 de octubre con imágenes dantescas en sus calles -sobre todo con árboles o ramas de árboles en el suelo de casi todos sus barrios- provocadas desde las 19:45 de la tarde del domingo y hasta bien entrada la madrugada del lunes por el paso de la borrasca Bernard. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha anunciado que Córdoba tardará dos días en volver a la normalidad tras las múltiples incidencia de todo tipo que ha traído consigo Bernard.

"Esta borrasca ha tenido un comportamiento anormal, que ya están investigando en la Agencia Española de Meteorología más relacionada con un ciclón tropical o una tormenta tropical, con lo cual lo que hemos vivido en la ciudad es algo inédito, la racha más alta de viento desde que existen registros en nuestra ciudad, un total de 128 kilómetros por hora registrados en la estación del Aeropuerto, superando los 126 de 1983", ha insistido el alcalde.

Bellido ha recordado que en Córdoba se han producido, "desde las 19:45, que es cuando empezó a sonar con más fuerza el viento", ha sido un total de 135 las trabajadas por la Policía Local, de las que caídas de árboles sobre vehículos han sido 26; caídas de árboles sobre aceras y calzadas, 68; y otras 41 son de muy diversa tipología, desde desprendimiento de cornisas, caídas de vallas, desplazamientos de contenedores, farolas caídas, cableado, iluminación...".

El regidor calcula que son unos 200 los árboles perdidos en la ciudad tras el paso de los dos temporales que la han azotado en los últimos días: Aline -del pasado jueves- y Bernard. A los aproximadamente 150 contabilizados por las incidencias por el Ayuntamiento hay que sumar "los que hayan caído en jardines y en zonas que no están molestando, en las que no se ha actuado", ha detallado, para destacar "la labor de los servicios públicos en estos dos días".

"Afortunadamente estábamos preparados; el domingo estaba dispuesto todo un equipo completo de Infraestructuras que estuvo trabajando a lo largo de todo el día en cuestiones que se habían quedado pendientes del último temporal y en limpieza de imbornales y luego actuaron por la noche", ha sentenciado. También ha destacado la labor de Sadeco, de la Policía Local y los bomberos del SEIS, del departamento de Parques y Jardines, Sadeco, Emacsa.

Dentro de las pérdidas materiales, Bellido ha destacado la pérdida del San Rafael de la plaza del Alpargate, del siglo XVIII, tumbado por la caída de un gran árbol, sobre el que se insistió en que el Ayuntamiento, tras "proceder a su restauración", lo devolverá a su lugar, "y, si no es posible, será una réplica". "Lo más lamentable son los daños personales, hay una persona que sufrió una herida, una fractura de fémur en la calle Ángel de Saavedra, y luego hay una circunstancia que está investigando la Policía Nacional, que es el fallecimiento de una persona encontrada en la calle Motril", ha añadido. Sobre este punto, el alcalde ha relatado que se están investigando las circunstancias por si tiene que ver o no con el temporal, "porque de lo que sí tenemos seguridad es de que allí ya se había actuado por parte de la Policía Local y los bomberos y en ese momento no había ningún cadáver".

El alcalde ha insistido en que todas las delegaciones y servicios municipales del Ayuntamiento trabajan desde la mañana de este lunes en la evaluación de todos los daños, "que son múltiples y variados". "A todos los daños que he citado antes más evidentes, como los provocados por las caídas de árboles, hay que sumar otros que ya son más internos como, por ejemplo, un árbol que se ha caído en Orive y ha destrozado parte del balcón que da al edificio municipal desde los jardines; las ventanas de la Casa de la Juventud han sufrido roturas, varios de los campos de fútbol han sufrido de todo...", ha añadido.

Además, por parte de Infraestructuras se están revisando todos los colegios para retirar las ramas de los árboles que puedan suponer un riesgo, mientras que los operarios de Parques y Jardines están únicamente dedicados a la retirada de la vía pública de árboles y ramas. También se están evaluando los daños en la iluminación y la pavimentación. "También vamos a estar trabajando desde Sadeco estos días en la limpieza de las hojas caídas, evitando que tapen los imbornales, que también se están limpiando, y se provoquen incidencias por la lluvia que se prevé para los próximos días", ha señalado.

Una respuesta de emergencia

El regidor ha sentenciado "vamos a activar la respuesta de emergencia para esta situación", traducida en que se echará mano del fondo de contingencia del Ayuntamiento, "no solo para las actuaciones de vuelta a la normalidad, sino también para la reposición de todo lo destruido o dañado. "Utilizaremos lo que haga falta de los 1,6 millones de euros que hay en ese fondo para esas reparaciones", ha sentenciado. "Ese dinero se destinará a reponer arbolado y alumbrado, reparar fuentes y patrimonio histórico como ese San Rafael del Alpargate, pagar las horas extraordinarias que sean necesarias de los servicios de emergencia municipales, el arreglo de las instalaciones deportivas...", ha especificado. Bellido ha detallado que se harán las modificaciones presupuestarias necesarias "para ir atendiendo cada una de estas necesidades, con lo cual tendremos un Pleno extraordinario de urgencia en el momento que podamos, para disponer de esos fondos y hacer contratos de emergencia para reponer todo a su estado lo antes posible".

Demanda de respuesta más protocolizada

El alcalde ha aprovechado para demandar, "ante situaciones que estamos viviendo cada vez más frecuentes de fenómenos climáticos extremos y adversos", una reflexión desde todo el municipalismo, "junto a las administraciones, fundamentalmente la del Estado", para mejorar los protocolos de respuesta. "En este Ayuntamiento, los dos días de temporal extremo, lo único que hemos conocido es la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sin más; y creo que debemos tener una respuesta más coordinada y más protocolizada que incluyeran las medidas que son necesarias adoptar por cada ayuntamiento", ha sentenciado.