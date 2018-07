Bellido llama "sumisa" a Ambrosio por no defender Córdoba ante Díaz

El portavoz del PP, José María Bellido presentó junto con la secretaria general del PP, María Luisa Ceballos, una campaña llamada Incumplimiento Localizado. En dicho proyecto se describen los planes fallidos de la Junta de Andalucía en la provincia cordobesa, los cuales Ambrosio no ha denunciado ante la presidenta, según Bellido, motivo por el cual el portavoz popular tachó a la alcaldesa de "incompetente y sumisa" ante Díaz, y aseguró que el año que viene "cuando yo sea alcalde de Córdoba" pedirá que se lleven a cabo todos estos planes ante la presidencia de la Junta. El anuncio se produjo al mismo tiempo en el que la regidora se encontraba en Sevilla con la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Bellido describió algunos de estos incumplimientos y denunció la "humillación" que han sufrido los cordobeses cuando la presidenta de la Junta destacaba a Antequera por su nudo logístico referente en Andalucía, dónde entra Córdoba, "nos ha tratado como segundones". Bellido reclamó que se tomen las medidas oportunas para que Córdoba tenga su propio centro logístico en la Rinconada y se culmine el centro del Higuerón. Respecto a materia social, el portavoz recordó los ascensores prometidos para la ciudad, la climatización en 19 colegios, el aparcamiento del Reina Sofía y el Hospital Materno Infantil, así como, los cetros de salud para Villarubia y Alcolea.

Respecto a las infraestructuras, Bellido reclamó las obras de la Ronda Norte. En Turismo y Patrimonio, Córdoba está alcanzando su auge desde el pasado nombramiento de Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad; no obstante, el popular aseguró que la Junta no tiene un plan de inversiones para el yacimiento. Las obras inacabadas del Palacio de Torrijos también son motivo de denuncia, "van a presentar algo que está sin terminar", afirmó. Por último, el portavoz instó a la Junta para que colabore con el futuro Metrotrén de Córdoba y denunció los 18 millones que la institución prometió para las obras del Palacio Sur y que nunca se dieron.

Por su parte, María Luisa Ceballos recalcó los incumplimientos del resto de la provincia, en concreto de seis zonas: Pedroches, Guadiato, Valle del Guadalquivir, Campiña Sur, Guadajoz y Subbética. La secretaria habló de inversiones no ejecutadas en dichas zonas como, la ampliación de la depuradora en Pozoblanco, el cual está creando problemas medio ambientales, la no construida red secundaria de La Colada, lo que ha hecho que este año de sequía generalizada no se halla ampliado el desarrollo agroganadero de la zona.

El centro de Salud de Villanueva es otra de las medidas que se reclaman, o las mejores sanitarias en el Hospital de Pozoblanco donde hay una de las listas de espera más largas de toda Andalucía, según Ceballos. En Palma del Río el sector colectivo de la naranja sigue teniendo los mismo problemas que hace décadas, "pocas infraestructuras de carreteras y red ferroviaria". La autovía del Olivar, la nacional 340, es otra de las medidas de infraestructuras que están paralizadas. La estación de autobuses de Aguilar también continúa sin un pronóstico firme. Según Ceballos el 43% de las inversiones en 2017 no se han ejecutado.