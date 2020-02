La Barbería de Córdoba, entre las mejores de Andalucía en peluquería artística

En la plaza del Realejo se encuentra una de los mejores establecimientos de Andalucía dedicados a la peluquería artística. Se trata de La Barbería de Córdoba, y el pasado sábado participó en la final de los Premios Peluqueria Creativa que tuvieron lugar en Granada y en la que se quedó cerca de llevarse el primer puesto. Los encargados del negocio, Juan Aguilar y Rocío Alberola, llevaron a concurso su colección artística masculina The Wardens, que ya les posicionó en el sexto puesto de los Premios Barberías con Encanto a nivel nacional.

Según explica Aguilar, con la puesta en escena de la muestra "hemos rozado con los dedos el premio, nos hemos quedado muy cerca", aunque no consiguieron el primer puesto. En la final, el equipo de La Barbería de Córdoba replicó el peinado y maquillaje de los modelos de la muestra que llevaron a concurso, con una puesta en escena en el escenario.

Aunque este tipo de peluquería ha traído éxito a la Barbería de Córdoba, Aguilar comenzó el negocio en 2014 por su cuenta, sin plantearse "ese enfoque artístico, siempre pensaba que no desarrollaría una colección porque no me veía con el nivel suficiente".

El negocio comenzó a crecer y, junto al cambio de ubicación al local actual, llegaron Rocío Alberola, especialista en trabajos artísticos, y Eva García, ayudante de peluquería y maquillaje. Con ellas, se completó un equipo con el que La Barbería se adentró en la peluquería artística y que "nos está situando en el lugar que nos corresponde".

Aguilar indica que "es gracias a Rocío cuando surge toda esta idea, ella es la gerente y quien plantea que las cuatro colecciones que desarrollé se presenten a concurso". Así, Alberola "decidió entregar las colecciones, moviendo toda la maquinaria para ver hasta dónde podíamos llegar", aunque ha matizado que "siempre nos presentamos primero con la idea de pasarlo bien y disfrutar del momento mientras mostramos al público y al jurado nuestro trabajo".

Una de las peculiaridades que resalta es que "los modelos son nuestros propios amigos, con lo que adaptamos el trabajo a sus características para tener los mejores resultados y que ademas disfruten".

El resultado final de colecciones como The Wardens son una muestra de la calidad artística de la barbería de Aguilar, pero este destaca por encima de todo "el concepto de equipo con el que trabajamos, con todo el esfuerzo y la planificación que se necesita y que le dedicamos para hacerlo lo mejor posible". El trabajo en La Barbería de Córdoba "ha ido evolucionando y prevemos con 18 meses de antelación lo que vamos a ir desarrollando", entre lo que se encuentra tanto la peluquería creativa como la atención en el local.

Servicios personalizados

Aguilar apunta que no se pierde el foco en la atención que se da a los clientes del día a día, motivo por el que obtuvieron y mantienen la Q de calidad. En la barbería "personalizamos la atención, hemos ido desarrollando servicios exclusivos para que la oferta sea atractiva y el cliente siempre quede contento". Gracias a esto, han conseguido "que venga gente de todas partes de la capital y de la provincia, no solo quienes nos tienen cerca".

Durante la sesión, Aguilar asegura que "intentamos transporta a otro lugar y que el cliente se despeje, incluso cambiamos la música y nos centramos solo en él". En la oferta se encuentra varios rituales y técnicas de afeitado, peinado y lavado, entre los que se incluyen "rituales de lavado en frío, en los que incluso ofrecemos una cerveza artesanal".

Uno de los afeitados más peculiares es el ritual de afeitado con vapor de ozono, en el que se usa una toalla caliente y se emplea vapor de ozono, lo que "ayuda mucho a la piel porque da elasticidad, hidrata y elimina toxinas". En este ritual también se aplica jabón de forma manual y "se realiza un masaje previo y posterior con una toalla fría".

Según los gustos de los usuarios, el equipo de la barbería va aplicando cambios en la oferta "cada tres meses, según la evolución que vemos, para mejorar siempre el servicio". En el horizonte mantienen la peluquería creativa, ya que aún "hay colecciones muy recientes que aún no han visto la luz y que se van a presentar a más concursos". Con ellas, Aguilar pretende ser "más visibles y hacer notar el trabajo de nuestro equipo".