La comida benéfica de la Fundación Bangassou en Córdoba ayudará a rehabilitar un seminario en la República Centroafricana

El Real Círculo de la Amistad de Córdoba vuelve a organizar la tradicional comida solidaria a favor de los proyectos que el obispo Juan José Aguirre desarrolla en la Diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana. Tras dos años de parón a causa del covid, este acto tendrá lugar el próximo 12 de marzo a las 14:00, alcanzando así su edición número 22.

En esta ocasión, el almuerzo servirá para recaudar fondos para la reconstrucción del seminario menor de Bangassou. Dicho espacio, tal y como ha narrado el obispo Juan José Aguirre, sirvió desde 2017 para dar cobijo a unos 2.000 musulmanes perseguidos por los radicales en una guerra que comenzó en 2013 y que se mantiene hasta la actualidad.

Estos refugiados que permanecieron en el seminario durante cuatro años ya se han marchado, si bien, el espacio se encuentra deteriorado, como ha comentado Aguirre, por lo que los fondos que se recauden en la comida solidaria irán destinados a su restauración y acondicionamiento.

"Los sacerdotes nos pusimos delante de los kalashnikov", ha recordado el obispo al relatar algunas vivencias de esta guerra, un conflicto del que no se tiene tanta información en Occidente. Además, el pasado año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendió el embargo de armas a la República Centroafricana.

Las invitaciones para el almuerzo se encuentran a la venta en los sitios habituales: la sede de la Fundación (avenida de América, 19), Elisa García (calle Sevilla, 9), librería Monte Sión (plaza de los Carrillos, 1) y el Círculo de la Amistad. También se pueden hacer donaciones, tanto por transferencia bancaria (ES3602370210309159341463) como por Bizum (01655). Como otros años, además, la Fundación busca a jóvenes voluntarios para ayudar a servir las mesas.

Este no es el único acto solidario que acogerá el Real Círculo de la Amistad a favor de la Fundación Bangassou. También habrá una exposición y venta de azulejos de toreros cordobeses, realizados a través de la técnica de sublimación, como ha indicado su autor, Ángel Sánchez Morales. Será del 3 al 13 de marzo desde las 17:00 hasta las 20:00.

La recaudación de esta acción servirá para otro proyecto que al fundación tiene en la República Centroafricana. Se trata del mantenimiento de la Casa de la Esperanza, un lugar que servirá de hogar para personas mayores con demencia senil que, además, suelen ser acusados de brujería por el resto de la población. Esta casa sirve como vivienda para ancianos que están "completamente abandonados" y cuya sociedad "acusaba, señalaba y mataba", ha indicado el obispo.

Juan José Aguirre ha recordado que actualmente existen 35 guerras activas en todo el mundo y que en algunas de ellas las armas principales no son de fuego, sino que consisten en el sometimiento de la sociedad, por ejemplo a través de las violaciones colectivas a las mujeres.

La pandemia del covid ha sacudido a todo el mundo y también ha llegado al continente africano, no obstante, "el coronavirus no ha sido un gran problema", ha reconocido. "Nuestra preocupación es la guerra, la tuberculosis o el sida", ha afirmado el prelado, quien también ha indicado que durante la crisis sanitaria mundial, en el centro de África "lo hemos pasado todos, ha habido muertes pero no hemos podido discernir si era covid o no".

La Fundación Bangassou tiene otras instalaciones destinadas a la asistencia humanitaria, como otras cuatro Casas de la Esperanza o un hospital que se creó para trata a personas con sida en fase terminal y que posteriormente se han ido ampliando sus servicios incorporando pediatría, maternidad o laboratorio.

El presidente de la Fundación Bangassou, Miguel Aguirre Muñoz y el presidente del Real Círculo de la Amistad, Pedro López Castillejo, han animado a la población cordobesa a que acudan a este evento solidario cuyo donativo será de 40 euros.