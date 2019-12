La Banda Municipal de Música: patrimonio cultural de Córdoba

Hoy hablaremos de un bien patrimonial musical de Córdoba que lamentablemente desapareció y no estaría nada mal que en algún momento volviese a resurgir por los réditos culturales, sociales y educativos que dejaría a nuestra ciudad. Nos referimos a la Banda de Música Municipal.

Una Banda de Música es sin lugar a dudas la agrupación musical más importante y cercana de una ciudad o población. En su mayoría, los integrantes de dicha agrupación forman parte de la experiencia diaria vívida de una localidad. Son vecinos de esa población y se sienten implicados e interesados en hacer mantener y crecer su “pequeña contribución” cultural mediante la superación y el estudio. En Córdoba –ciudad en la que vivo– hace cerca de un cuarto de siglo que existen bandas, sí, casi de todo tipo, de cornetas y tambores, de música y bandas procesionales, las cuales algunas pertenecen a cofradías y hermandades y que su labor fundamental y primaria es la interpretación, mantenimiento y rescate de la música cofrade.

También existe, cómo no, una banda sinfónica no oficial, formada por alumnos y eventualmente algunos profesores de los conservatorios y dirigida por uno de los miembros de la fila de trombón de la que es en realidad la única agrupación musical oficial actualmente. Me refiero a la Orquesta de Córdoba, fundada en 1992 como consorcio mancomunado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la ciudad sobre los “cimientos” de la anterior agrupación que existió entre 1986 y 1991, heredera esta su vez de la agrupación musical que hoy reclamamos y que creemos es necesaria. Me refiero a la Banda Municipal de Música de Córdoba, que tuvo su origen en fecha tan lejana como 1856.

Hagamos pues un poco de historia. “El Excmo. Ayuntamiento ha acordado en sesión de ayer la creación de la Banda de Música Municipal, bajo la dirección del entendido profesor D. Bernardo Rosel. Se compondrá de cuarenta individuos, veinte de los cuales serán acogidos de la casa Hospicio, o pobres de esta vecindad a juicio de la corporación, que recibirán enseñanza gratuita de música. Tocarán del mismo modo en todas las fiestas del municipio y dos veces al mes en el lugar público que este ayuntamiento designe. La comisión encargada de ultimar este asunto, se ocupará con asiduidad del arreglo de cuanto le es relativo, con el fin de que empiece a ejercer aquella en los primeros días del próximo Diciembre”. (Bando del Ayuntamiento de Córdoba de fecha 27 de Noviembre de 1856).

La Banda Municipal de Córdoba fue fundada en 1856 a partir de un instrumental que había del Batallón Provincial y partiendo de un grupo de músicos aficionados capitaneados por Hilario Rodríguez. Como tal se encontraba entre las primeras de España, siendo la primera en Andalucía de este tipo –Sevilla (1913), Jaén (1908)– y por delante de ciudades que actualmente tienen bandas de gran renombre y tradición como Madrid (1909) o Valencia (1903).

Hasta 1986, año de su transformación en la igualmente malograda Orquesta Municipal, la Banda Municipal tuvo una historia ininterrumpida, con altibajos, donde con el paso del tiempo alcanzó un grandísimo nivel, convirtiéndose en una de las más importantes de Andalucía, y de las más destacadas a nivel nacional, tanto por su grado de calidad interpretativa como por su variado y selecto repertorio, formado de notables transcripciones y un rico patrimonio musical escrito integro para banda, mayoritariamente por autores locales.

Entre sus directores mas relevantes estuvieron Bernardo Rosell (1856-1859) y fundador de la misma; Juan de la Torre Piedrola (1874-1902); Dámaso Torres García (1944-1974), el que tuvo bajo su batuta mas tiempo a la agrupación; y Luis Bedmar Encinas (1974-86). Entre los objetivos de una banda municipal de música estaría recuperar las piezas más nobles del archivo, y hacer sonar aquellas que se encuentran en lo más profundo del desconocimiento, no solo auditivo, sino de haber sido alguna vez creadas para el pueblo cordobés.

Mientras que la Banda Municipal existió hasta 1986 (los últimos años como banda-orquesta) la actual Orquesta de Córdoba se fundó en 1992 fruto de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba y es desde entonces la agrupación musical más venerada por la población local por su versatilidad organizativa y su cercanía al sentir cultural de la sociedad cordobesa. Pero seguro algún lector se preguntará que, si ya tenemos una excelente Orquesta, ¿Para qué queremos una Banda de Música?

No pretendo “eliminar” la ingente labor de la Orquesta de la ciudad, pero su cometido está respaldado por otros menesteres acordes a su formación e historia algo diversos con la hipotética cercanía que se le pretende a una Banda de Música. El coste de inversión de creación de una agrupación de este tipo algunos lo definirían como elevado, pero consideramos que los réditos económicos –no es lo que debe primar, aunque evidentemente los hay–, más bien deben ser considerados como primordiales los beneficios sociales, educativos y, por qué no, hasta políticos.

La cultura siempre es bien recibida y sinónimo de una corporación municipal avanzada, la cual debe cumplir con una serie de “compromisos” con intereses sociales ineludibles en esta sociedad y siempre basados en la calidad y no solo en cultura de masas.