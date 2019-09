El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha defendido que su equipo de gobierno del PP y Cs ha cumplido el 90% de las 23 medidas fijadas para ejecutar en sus primeros cien días de mandato. “El otro 10% que no se ha llevado a efecto es no por falta de ejecución política, sino por cambios en el rumbo previsto”, ha añadido. Un ejemplo de ello, según ha destacado, era el punto 2 de las 23 medidas, el de iniciar la refundación de la Fundación Agrópolis. Bellido ha detallado que finalmente no se redefinirá, sino que se una nueva fundación para la estrategia de ciudad.

El alcalde ha puntualizado que el equipo de gobierno se ha centrado en sus primeros cien días de mandato en “ordenar el caos que había en la gestión interna del Ayuntamiento y de los organismos y empresas municipales” así como “en desatascar” la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), “en la que nos hemos encontrado más de 3.000 expedientes sin resolver en el servicio de licencias, lo que suponía un importante tapón para la misma”. “Además, nos hemos encontrado con otro tapón, más de 1.900 declaraciones responsables sin inspeccionar”, ha puntualizado. “La Gerencia de Urbanismo se tiene que convertir en palanca de desarrollo frente al tapón en el que se había convertido, garantizando la seguridad jurídica frente a la incertidumbre que antes generaba”, ha sentenciado.

“En definitiva, nos hemos centrado en resolver los problemas más urgentes que se nos demandaban”, ha puntualizado el regidor, ya que, según ha defendido, además de ejecutar esas 23 medidas fijadas, “hemos tenido que apagar fuegos, hemos dado cumplimiento a las 23 medidas mientras afrontábamos situaciones complejas”. Entre esos problemas más demandados por la sociedad cordobesa ejemplo de proyecto con “situación compleja”, ha citado que “se ha resuelto y garantizado” la construcción del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), del que ha dicho que no había convenio firmado con la Diputación, “y tengo que agradecerle a su presidente [el socialista Antonio Ruiz] que lo firmara el mismo día de su investidura”, ha detallado.

También que se ha trabajado para llevar a efecto la climatización de 19 colegios, “que era imposible de ejecutar antes del 1 de octubre, fecha límite de plazo fijada para justificar los fondos de esas actuaciones, pero la Junta ha concedido una prórroga para actuar con los nueve millones de euros, con lo que hemos conseguido que esa cantidad no se pierda”. Bellido ha destacado asimismo que se han encontrado con un atasco en el pago de facturas a proveedores, “algo que resulta una paradoja en un Ayuntamiento con 150 millones de euros en caja; hemos sudado sangre para poderlas pagar, dado el caos que hay en la gestión de las facturas”.

Asimismo, ha apuntado que su equipo de gobierno ha activado y es inminente la firma del convenio para el Metrotrén con Renfe y el Gobierno para bajar el billete, un convenio que el Ayuntamiento de Córdoba “tenía guardado en un cajón”, además de que se ha reactivado “la negociación con el Ministerio de Defensa para la cesión de Caballerizas y otros espacios de nuestra ciudad”. “Y se ha afrontado la situación nada fácil de Policía Local y Bomberos, con publicación de plazas y el trabajo para mejorar los equipamientos”, ha añadido el regidor municipal. “Lo más importante es que el Ayuntamiento ha vuelto a ser de todos los cordobeses”, ha defendido Bellido, insistiendo en que se ha abierto las puertas del mismo “a todo el mundo”, a los agentes sociales, empresariales y sindicales y a todas las religiones, de manera que “ya es un Ayuntamiento sin exclusiones, sectarismos, ni divisiones y centrado en sumar para impulsar los proyectos de ciudad”. “Se ha recuperado el diálogo con colectivos que por razones ideológicas se habían quedado marginados en el anterior mandato”, ha apuntado.

Bellido ha destacado también que la gestión deportiva municipal “es el mayor ejemplo de caos” de la herencia del anterior equipo de gobierno”. “Nos encontramos con las piscinas cerradas e instalaciones en precario, con posibilidad de cierre, pero se ha afrontado el problema; tenemos que trabajar mucho más para mejorar esa gestión deportiva”, ha puntualizado. Y no ha olvidado destacar asimismo que su equipo de gobierno ha cumplido con la que ha dado en llamar “bajada masiva de impuestos, la mayor bajada de impuestos que se ha presentado en este Ayuntamiento, la única bajada masiva y real en la historia de la democracia; lo que va a suponer un ahorro millonario para las familias y el tejido productivo en 2020”.

Bellido ha incidido además en que en los primeros cien días de su mandato se han sentado las bases del futuro plan estratégico de Córdoba; “está apunto de publicará un pliego de condiciones para contratar a una consultora para ese plan estratégico”, ha anunciado, como también ha anunciado que en octubre se propondrá la renovación del Consejo Social de la Ciudad.

El regidor municipal ha incluido también dentro de su balance de los primeros cien días de mandato que se han centrado en que “nadie se quede atrás”, de manera que “se crean herramientas para las situaciones de exclusión”. En este tema, Bellido ha insistido en que, además que ya es una realidad el Observatorio de Accesibilidad, se ha creado la Delegación de Inclusión y se ha puesto en marcha un órgano asesor, se han sentado las bases para el plan de choque contra la exclusión social y “muy pronto” se impulsará el avance del plan abierto para actuar en los barrios desfavorecidos, con “más atención familiar, inversión en equipamientos, acciones formativas, apoyo al emprendimiento y más seguridad”.

Asimismo, ha destacado la creación de la Delegación del Casco Histórico, “que trabaja en el plan de gestión de la zona”; y la de la Delegación de Transformación Digital, “que ya trabaja en un plan integral para implantar la administración electrónica en el Ayuntamiento, una administración electrónica que ahora no pasaría una auditoría”. Y ha anunciado que en el próximo Consejo de Gobierno de la Junta “se va a aprobar una normativa para trabajar en el compromiso de este Ayuntamiento dotar de luz y agua a las parcelaciones”, y “en las próximas semanas” se abordará el cambio del resto de los nombres de las calles pendientes -Vallellano y Cruz Conde, actuales avenida del Flamenco y Foro Romano, respectivamente- tras su sustitución por la Ley de Memoria Democrática.

Además, ha sacado pecho respecto a la contratación del espectáculo navideño de luz y sonido como ejemplo de apuesta por el turismo navideño, así como ha destacado, además de “la activación de forma definitiva del Centro de Convenciones”, la agilización de la licencia para la segunda fase del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, “licencia que se frenó desde el mandato anterior”, ha defendido. Finalmente ha destacado “el compromiso de su equipo de gobierno para la instalación de ascensores en los edificios antiguos. “En el plan de vivienda de la Junta habrá una línea específica que el Ayuntamiento solicitará en este trimestre, de cara a tener a principios de 2020 una ayuda de cuatro o cinco millones de euros para las primeras actuaciones en barrios tan señeros como el de la Fuensanta”, ha anunciado.

"Más en solo tres meses que los anteriores en cuatro años"

“Se ha hecho bastante más en estos cien días [en algo más de tres meses] que en los cuatro años del anterior gobierno municipal”. Con esta lapidaria frase le ha puesto el epílogo la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, al balance que ha realizado de los primeros cien días de gobierno municipal, en el que ha repasado área por área “los logros” de las dirigidas por su grupo municipal, el de Ciudadanos.

“Este gobierno da estabilidad a la ciudad y genera oportunidades, después de que se hayan apagado muchos fuegos y situaciones francamente complicadas, rocambolescas o chapuceras, a la vez que nos hemos centrado en sacar adelante los proyectos y las cosas más urgentes”, ha insistido.

Entre los muchos proyectos e iniciativas que ha destacado figura el desbloqueo de los contratos de La Foggara, el impulso del acuerdo al que se ha llegado con la Universidad Loyola para la mejora en Las Palmeras, y “el desbloqueo de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas desfavorecidas (Erais), cuyas partidas se repartirán hasta 2022”.

También ha destacado la contratación de nueve auxiliares administrativos y cinco trabajadores sociales para la tramitación de las solicitudes de la renta mínima de inserción “para las personas que más sufren”. Además, también entre otras iniciativas ha destacado que “hemos creado la comisión social para la erradicación del sinhogarismo” y “retomado el convenio con Cáritas para atender a personas sin hogar y a familias desfavorecidas”.

En materia de Turismo, área que preside, ha insistido en que se ha reunido con más de 250 colectivos con el objetivo de “potenciar la ciudad como destino de turismo de congresos y ferias; además, se está redefiniendo el catálogo de espacios de congresos e impulsado las obras del Centro de Convenciones del Parque Joyero, que en un par de años estará finalizado, todo ello tras encontrar bastante desorganización” en el área turística, que ahora preside.

También ha destacado la puesta en valor de la Torre de la Inquisición, “cuyas obras comienzan el 30 de septiembre aproximadamente”, y ha avisado de la situación del espectáculo nocturno de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, “que en una o dos semanas saldrá el nuevo pliego de condiciones” para su adjudicación, además de destacar en la agilización de los expedientes del Templo Romano y del Convento Regina.

Albás ha sentenciado asimismo que en lo que va de mandato “hemos apoyado ya casi 70 congresos y antes de que acabe el mandato llegaremos a los cien congresos anuales en nuestra ciudad”, ha aventurado, después de insistir en que se trabaja en la ordenación de los espacios congresuales de Córdoba. Respecto a Infraestructuras y Sadeco, competencias del edil David Dorado, Albás ha insistido en el plan integral de limpieza de los barrios puesto en marcha por la empresa municipal, así como en la mejora del mantenimiento de centros escolares.

Asimismo, ha incidido en que en materia deportiva, además de abrir en “tiempo récord las piscinas municipales” que estaban cerradas en verano y de “garantizar el funcionamiento de las salas de barrio “se ha logrado agilizar los 795.000 euros para subvenciones al fomento del deporte, así como la dotación de césped al campo de fútbol de la calle Marbella. Además, antes de final de año estará derribado el pabellón de la Juventud”, ha anunciado.

Albás ha destacado además el abandono del proyecto de tanatorio que la empresa municipal Cecosam tenía previsto construir en el cementerio de San Rafael, “por no ser necesario y haber medidas cautelares”, para denunciar que el anterior equipo de gobierno del PSOE e IU dejó dicho cementerio en unas condiciones lamentables. También, Albás insistió en que se trabaja en la mejora de los mercados municipales.