El Ayuntamiento de Córdoba asegura que los problemas de climatización en los colegios quedarán resueltos esta semana

El reponsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha asegurado este martes que los problemas de climatización en los colegios de la capital quedarán resueltos a lo largo de esta semana o, excepcionalmente, en la siguiente. Eso sí, quedaría uno pendiente, el San Lorenzo, donde se ha detectado que la potencia contratada se encontraba "muy por debajo" de lo que los modernos aparatos de refrigeración pueden soportar.

Álvarez ha respondido así a los padres del colegio Mediterráneo, que en la mañana de este martes han protagonizado una protesta por los problemas del aire acondicionado en una de las aulas. Las familias han recogido a sus hijos a las 12:00, mucho antes de lo que marca la jornada lectiva debido a la ola de calor. Álvarez ha explicado que solo hay un aula afectada por la avería en una "submáquina" de una de las dos máquinas enfriadoras con las que cuenta el edificio, y ha defendido que "no es cierto que no funcione el aire acondicionado" en todo el centro. Los técnicos, en todo caso, ya están "supervisando" el aparato.

El responsable municipal ha explicado que este mismo martes se ha puesto en funcionamiento la climatización en los colegios Fernán Pérez de Oliva y La Paz, mientras que en el Juan de Mena se enchufó "hace pocos días". Así, a los siete iniciales a los que el Ayuntamiento dotó de climatización, se han sumado tres más.

Quedarían pendientes, por tanto, nueve. En todos ellos, Álvarez ha asegurado que los sistemas estarán en funcionamiento a lo largo de esta semana o, de manera excepcional, la próxima. Se trata de los centros Duque de Rivas, Concepción Arenal, Mirasierra, Antonio Gala, Santuario y Pedagogo García Navarro. Quedaría pendiente uno, el San Lorenzo, y ello se debe a que la potencia contratada está "muy por debajo" de lo que requieren estos modernos sistemas de climatización.

En todo caso, Álvarez ha "aceptado" las críticas por "falta de previsión" que han vertido las familias, y ha asumido que se han producido "retrasos que no deberían producirse en la contratación pública". El responsable municipal ha explicado que algunos de estos problemas se deben a que, desde los años 70 del pasado siglo, las autorizaciones eléctricas han sumado "numerosas adaptaciones, pero no siempre se han notificado". Así, cuando las empresas han acudido, la realidad no simpre coincidía con lo que ponía en el boletín, ha abundado.