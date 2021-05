El Ayuntamiento pondrá en marcha medidas y programas específicos para la integración de la mujer gitana en Córdoba tras una moción que en principio era de IU y Podemos y a la que luego se sumó el PSOE. Todos los grupos a excepción de Vox han votado a favor de la misma.

La moción propone planes de formación y capacitación para evitar la exclusión del mercado laboral en las mujeres de la etnia, pero también dirigidos hacia la sociedad a través del Plan Transversal de Género Municipal que dota de perspectiva de género y que, a juicio de IU y Podemos, debe "recoger la interseccionalidad como uno de sus principios", así como acabar la doble discriminación, garantizar políticas de fomento del empleo, abordar las violencias machistas, la maternidad en mujeres jóvenes y evitar situaciones de dependencia y exclusión.

La moción pretende instar a las administraciones competentes en materia de violencia machista "a la adaptación de los recursos existentes a las especificidades y necesidades individuales de cada mujer gitana, para ofrecer alternativas reales para salir del círculo de violencia al que estén sometidas, sin olvidar a ascendientes y descendientes que dependan de las mujeres víctimas de violencia".

Asimismo, pedirán al gobierno municipal la provisión de servicios públicos para el cuidado de dependientes o familiares, que minimice la carga extra de trabajo de las mujeres gitanas, y que constituye un impedimento para el desarrollo de su formación y carrera profesional y a la Junta de Andalucía a la puesta en marcha de acciones o actividades que ayuden a las mujeres gitanas a la obtención del título de la ESO incorporando medidas de conciliación.

"Las mujeres gitanas sufren más desigualdades aún que otras mujeres y no puede existir libertad sin igualdad", ha sentenciado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, mientras que la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha sentenciado que su grupo está de acuerdo con los puntos de la moción que tienen que ver con el empleo, pero que no la pueden votar a favor porque "no votamos emplear dinero público en cosas que no van a dar resultado". Por su parte, la edil de IU Alba Doblas ha sentenciado que "solo desde el recismo puede rechazarse una moción como ésta". "Vamos a trabajar de la mano para la formación de las mujeres de etnia gitana", ha insistido la portavoz de Cs, Isabel Albás. Mientras que la edil del POE Isabel Baena ha defendido que "cualquier iniciativa que tenga como meta conseguir la igualdad va a contar con nuestro apoyo". Finalmente, la edil del PP Eva Contador ha apuntado que "llevamos muchos años trabajando por la igualdad y no podemos permitir que haya mujeres de primera y de segunda"