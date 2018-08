El Ayuntamiento recibe dos ofertas para la gestión de la Velá de la Fuensanta

El Ayuntamiento ha recibido la oferta de dos empresas para gestionar la Velá de la Fuensanta, que se celebrará entre los días 6 y 9 de septiembre, es decir, a partir del jueves de la semana que viene. Así lo informaron ayer a el Día fuentes municipales que detallaron que, casi con total seguridad, hoy mismo podría conocerse cuál de las dos se queda con la gestión de esta cita. Fue el año pasado cuando el Consejo de Distrito Sureste anunció su negativa a organizar esta tradicional cita del barrio de la Fuensanta, todo ello por la falta de tiempo y la improvisación por parte del gobierno municipal. "Como no se ha producido ningún cambio, no lo vamos a hacer", aseguró en su momento el presidente del Consejo de Distrito Sureste, Enrique Rodríguez, quien lamentó que el equipo de gobierno se mueve en una "política de hechos consumados" que dificulta la participación y, por tanto, "hemos decidido no participar y dirigir nuestras energías en otros frentes de trabajo".

Con ello, la empresa adjudicataria tendrá que organizar la Velá tanto este año como el que viene, cuando se celebrará del 5 al 9 de septiembre. El importe de la licitación asciende a 31.400 euros, si bien las empresas pueden haber pujado a la baja para poder hacerse con la gestión de esta fiesta del calendario cordobés. La adjudicación del contrato se firmará, concretamente, para cubrir las contrataciones artísticas, así como las infraestructuras necesarias para la celebración de esta cita que se desarrolla en las plazas del Pocito y la Juventud.

El contrato ha de garantizar, entre otras actividades, este año que el jueves 6 de septiembre en la plaza del Pocito tenga lugar un concierto de copla y una actuación flamenca. También que el viernes 7 debe haber una actuación de baile por sevillanas y copla; una fiesta infantil; la actuación de al menos dos coros rocieros y una fiesta con orquesta o grupos de baile. Mientras, para el sábado 8 se pide que se organice la actuación de al menos dos academias de baile o una actividad de baile similar; una actuación infantil en la que debe de haber payasos; una actuación de flamenco, y "una actuación estelar con artista o grupo reconocido". En el pliego de licitación se incluye también que el domingo 9 de septiembre la empresa adjudicataria debe organizar una batukada o ambientación similar; una actuación flamenca con cuadro de baile; animación musical y la actuación de un grupo de baile. El programa demandado para la fiesta de 2019 es similar.