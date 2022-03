¿Córdoba se quedará sin pan?: El Ayuntamiento pide medidas “urgentes” que eviten el “colapso” de las panaderías

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha lamentado este martes la situación “insostenible” que está atravesando el sector del pan en general, y en la ciudad en particular, y ha instado al Gobierno central a adoptar medidas “urgentes” que eviten que las panaderías entren en “colapso”.

Albás, acompañada por el teniente de alcalde delegado de Gestión, Comercio y Mercados, Antonio Álvarez, se ha reunido hoy con el presidente de la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Córdoba, Aurelio Gómez, un encuentro en el que ha quedado patente “que se trata de un sector asfixiado por varios factores y que no puede seguir adelante si la situación no se soluciona”.

Así, durante el encuentro se ha puesto sobre la mesa el hecho de que se trata de un sector al que le afectan de lleno las tres principales crisis actuales, como son la guerra de Rusia contra Ucrania, la huelga del transporte y los precios de los combustibles. En el caso del conflicto bélico, Gómez ha recordado que entre el 60% y el 70% del trigo que llega a España procede de Rusia o de Ucrania, por lo que ahora se ven obligados a comprar a Estados Unidos, Canadá o Sudamérica, entre otras zonas, con el consiguiente aumento del coste del traslado de la materia prima.

A esa realidad, que evidencia la alta dependencia de un determinado mercado, se une el hecho de la huelga de transportistas, “lo que ha venido a dar la puntilla al sector de fabricantes de pan, que prácticamente no reciben harina desde que los camiones no pueden circular con normalidad”, ha señalado Albás. Si no se desconvoca la huelga en estas horas o días próximos “habrá pocas panaderías que puedan hacer pan”, ha lamentado la primera teniente de alcalde.

Otro aspecto “alarmante al que el Gobierno tiene que poner freno es el precio de los combustibles, lo que hace que el coste para los fabricantes del pan sea muy alto, prácticamente inasumible”, ha comentado Albás, quien ha lamentado que si no se arbitra una solución al final será el consumidor el que “tenga que asumir una subida de los precios, pero no por culpa de los productores”.

La responsable municipal ha insistido en que el presidente del Gobierno de España “debe bajar a la realidad y darse cuenta de que con sus políticas de asfixia a los trabajadores va a llevar a la ruina al país”.