El Ayuntamiento de Córdoba "dialogará" con Hostecor y los vecinos para ampliar la hora de cierre de los bares

La Junta de Andalucía va a aprobar que los ayuntamientos puedan aumentar en una hora el cierre de los establecimientos hosteleros. Se trata de una medida que va a servir al sector como un balón de oxígeno y para su reactivación tras la crisis del coronavirus, por el que estos locales han permanecido cerrados al público en los dos últimos meses y ahora están con el aforo reducido.

Una vez aprobada esta medida, serán los ayuntamientos los que tengan que decidir si dan luz verde en sus ciudades a esta ampliación horaria. Al respecto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido que se trata de "un tema demandado por la hostelería", aunque también ha anotado que "tiene una importante afección a los vecinos de la ciudad".

Por ello, el primer edil ha avanzado que para llevar a cabo esta ampliación de horarios en las terrazas de la capital cordobesa desde el Ayuntamiento se va a "retomar el diálogo con la patronal de la hostelería, Hostecor, y con el Consejo del Movimiento Ciudadano para ver a qué solución queremos llegar en Córdoba".

"Va a ser una normativa que va a permitir, si se quiere, ampliar los horarios, no es obligatorio, y lo que hagamos en Córdoba tiene que estar basado en el diálogo social", ha subrayado y ha reiterado que, por ello, "está claro que ese diálogo lo van a protagonizar Hostecor y el Consejo del Movimiento Ciudadano y, hasta que no hablemos con ellos no se puede decir qué determinación se toma".