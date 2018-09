El Ayuntamiento se compromete a impulsar la limpieza del Guadalquivir

Reza una máxima periodística que no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero que sí lo es que un hombre muerda a un perro. Por lo que, en lo que respecta a los plenos municipales, ya deja de ser noticia que sean suspendidos por la alcaldesa nada más iniciarse por las continuas protestas del respetable y que Isabel Ambrosio acabe desalojando a los manifestantes del plenario para poder retomar la sesión. Es el pan nuestro de cada Pleno. Ayer esta historia se repitió en una sesión en la que la Corporación municipal aprobó por unanimidad ocho mociones que llegaron al plenario de forma conjunta; entre ellas, la que insta al Ayuntamiento a impulsar la limpieza del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. Eso significó que no hubo debate. No obstante, la oposición aprovechó el apartado de ruegos y preguntas para extender durante casi una hora sus demandas de gestión al cogobierno.

La bronca de ayer la volvieron a protagonizar trabajadores de Tanatorios de Córdoba, en protesta por la licencia dada a Cecosam para la construcción de lo que la empresa municipal denomina "salas velatorio" en el cementerio de San Rafael, y el sindicato CGT, que acusaba al presidente de Sadeco, Pedro García, de estar "cargándose" a la empresa municipal de saneamientos que dirige.

La alcaldesa se vio obligada una sesión más a suspender y a desalojar el Pleno

Ya con el Pleno desalojado, el apartado relativo a la gestión se despachó de forma exprés, para dar paso a las mociones. La moción de la limpieza del río Guadalquivir -que pide al Ayuntamiento, entre otras cosas que promueva con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta los trabajos necesarios para ello- partió en primera instancia del PP. Antes de la sesión, el portavoz municipal del PP, José María Bellido, insistió en que el río carece de una limpieza a fondo desde los tiempos del anterior gobierno municipal popular, y el presidente de Sadeco defendió que los trabajos que corresponde a la empresa municipal al respecto "se están llevando a cabo y se seguirán llevando".

Además de en la moción sobre la limpieza del río, la unanimidad imperó en las también conjuntas sobre la regulación de los nuevos vehículos eléctricos de movilidad personal (en principio planteada por el PSOE), la relativa a la petición de inclusión al Gobierno de los alumnos con TDHA dentro de la convocatoria de ayudas específicas para necesidades específicas de apoyo educativo (PP), la relacionada con mejoras en la Cañada Real de la Mesta (UCOR), la relativa a la puesta en marcha de un plan de desarrollo económico para la ciudad (Ganemos Córdoba), la que propone la ubicación de aseos públicos en distintos puntos de la ciudad (PSOE), la recuperación del trazado ferroviario entre Cerro Muriano y Córdoba como vía verde (IU), y la relativa a la puesta en marcha de medidas de protección para los menores extranjeros no acompañados en Andalucía (Ciudadanos).

También antes del Pleno, todos los grupos municipales se felicitaron por haber llegado al consenso con las mociones. No obstante, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, reprochó el hecho de que "nos ponemos de acuerdo para hacer declaraciones de intenciones [refiriéndose a las mociones, de las que dijo que luego mucho no se cumplen], y no nos ponemos de acuerdo a la hora de sacar adelante los grandes temas de ciudad estamos poniendo por delante debates que no van a ninguna parte", en clara referencia al debate sobre la titularidad de la Mezquita.

La sesión se celebraba en un día en el que el sindicato CTA había convocado a la huelga al más del millar de trabajadores municipales contra "la privatización" del área de Infraestructuras. Ya en el apartado de ruegos y preguntas los manifestantes convocados por CTA pusieron banda sonora al momento desde el exterior del salón al más puro estilo de los hinchas de cualquier equipo de fútbol con cánticos en los que pedían la dimisión de la edil de Infraestructuras - "Pernichi vete ya" - y la de la alcaldesa - "Ambrosio vete ya" -.

Con esos cánticos de fondo, el PP le pidió, entre otras cuestiones, a la alcaldesa -por boca de Luisa María Arcas- que se cumplieran las mociones que se han aprobado a lo largo del mandato de mejora de diversos colegios de la ciudad y -por boca de Bellido - que informe de las fechas del reinicio de las obras y terminación del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) para la captación de futuros eventos para el mismo, así como de la fecha de la puesta en marcha del Cercanías, si la Junta va a aportar algo al mismo para rebajar el precio del billete y cuándo prevé el Gobierno construir las estaciones que faltan.

Mientras, David Dorado, portavoz de Ciudadanos pidió, entre otros asuntos, al presidente de la Gerencia de Urbanismo (GMU), Pedro García, que se reúna con la Federación Provincial del Comercio "los grandes perjudicados del proyecto" para anunciar el nuevo parque comercial anunciado para la Carretera de Palma. Precisamente, también entre otros asuntos, el coportavoz de Ganemos Rafael Blázquez reprochó a García que "le hiciera publicidad gratuita al fondo de inversión promotor del parque" y pidió a la alcaldesa que impulse el proyecto de huertos urbanos incluido en las 51 medidas del pacto de gobernabilidad. "Ya es imposible el proyecto para este mandato, pero que se impulse para ponerlo en marcha de manera inmediata en el próximo", dijo.