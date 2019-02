El Ayuntamiento pondrá una bandera de Andalucía en el Sector Sur

El Ayuntamiento instalará el próximo 27 de febrero una bandera andaluza en las inmediaciones de la plaza de Andalucía, concretamente en la intersección de la avenida de Granada con la avenida de Cádiz, en una pequeña zona de verde.

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha informado durante una comisión previa del Pleno que la bandera tendrá unas dimensiones “similares” al insignia de España que hay en el Pretorio. La bandera andaluza permanecerá de manera definitiva en ese espacio.

Aumente ha asegurado que durante los días 27 y 28 de febrero también se programarán varios actos conmemorativos por el Día de Andalucía. Hasta ahora no había ningún acto oficial por esta efemérides, salvo la entrega de medallas que se celebra en Sevilla.

Honores y distinciones

Durante esta comisión también se ha informado de que el Pleno del próximo martes incluirá en su orden del día la aprobación inicial del nuevo reglamento de distinciones y honores del Ayuntamiento, que es el documento mediante el que se establecen los criterios para otorgar, entre otros reconocimientos, las medallas de la ciudad o el nombramiento de calles.

La actualización del reglamento la inició el anterior gobierno municipal del PP y recientemente la retomó el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien pidió a los partidos que realizaran sus aportaciones.

El documento no cambia en lo esencial. Así, los nombres de calles seguirán reservados para personas que hayan fallecido, a pesar de que Ganemos proponía que se eliminara ese criterio. El viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, ha apuntado también la posibilidad de que se pueda conceder un sitio en el callejero a un personaje vivo “en circunstancias excepcionales y siempre que haya consenso”. No parece que finalmente se vaya a abrir ese debate.

La mayoría de las propuestas que realizó Ganemos no se han tenido en cuenta. Así, la formación verde pedía que hubiera un cronista hombre y otro mujer, pero se ha desestimado. También se proponía que a la hora de renombrar calles “tengan prioridad las mujeres hasta que haya paridad”, algo que no se ha incluido porque se considera “una cuestión de voluntad política y no de marco normativo”. También se pedía un mínimo del 50% de mujeres en los reconocimientos de las medallas de la ciudad, que no se ha tenido en cuenta por los mismos motivos.

Ganemos quería también que los vecinos pudieran elevar, al igual que los concejales o colectivos, propuestas sobre distinciones y honores, aunque desde el Ayuntamiento le recuerdan que los concejales y el gobierno municipal ya representan a los vecinos.

Otra de sus alegaciones se centraba en incluir como criterio a la hora de los reconocimientos “no haber realizado declaraciones o acciones que puedan ser consideradas machistas”, aunque se ha sustituido por “manifestaciones contrarias a la igualdad”.

Sí que hay una novedad en cuanto a la participación de la Policía Local en los actos de carácter municipal a los que se inviten a responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dependientes de otras administraciones, ya que hasta ahora la Policía Local no participaba ni estaba representada.