El Ayuntamiento admite a 50 patios al concurso municipal y excluye a seis

Si la lista provisional de admitidos y excluidos que ha dado a conocer Ayuntamiento –a través de la Delegación de Promoción de la Ciudad– acaba siendo la definitiva, el concurso municipal de Patios de este año 2019 contará con los mismos recintos privados que el certamen del pasado año. Repiten casi el 100% de los patios. La lista de admitidos la integran 50 patios en total repartidos en las ya tradicionales modalidades de arquitectura antigua y moderna. Esa lista incluye seis exclusiones e insiste en que admitidos y excluidos tienen hasta el próximo 21 de marzo para presentar alegaciones. Las expectativas de este año son las de superar el más del millón de visitas de la edición anterior.

En la modalidad de arquitectura antigua hay en esta lista provisional 27 admitidos por 23 admitidos en la modalidad de arquitectura moderna. Aunque las distintas rutas están aún por confeccionar por parte de la Delegación de Promoción de la Ciudad, algo que obviamente se llevará a cabo cuando la lista sea definitiva, en la zona de Regina-Realejo repiten Isabel II, 1; Plaza de las Tazas, 11; Duque de la Victoria, 3; Diego Méndez, 11; Gutiérrez de los Ríos, 33; Conde de Arenales, 4; Escañuela, 3; Pedro Fernández, 6; y Pedro Verdugo, 8.

En el itinerario de Santa Marina-San Agustín repiten Chaparro, 3; Marroquíes, 6; Zarco, 15; Zarco, 13; Parras, 5; Parras, 8; Parras, 6; Ocaña, 19; y Pastora, 2. En esta zona vuelve al concurso tras varias ediciones sin participar, el pequeño patio de Tafures, 2 –ganador en dos ocasiones consecutivas del primer premio en arquitectura moderna–.

Mientras, en el barrio de San Lorenzo repiten Alvar Rodríguez, 8; Alvar Rodríguez, 11; Frailes, 6; San Juan de Palomares, 8; Pozanco, 6; Pozanco, 21; plaza de San Rafael, 7; y Mariano Amaya, 4. En esta zona vuelve al concurso Guzmanas, 7.

Además, en la zona de Santiago-San Pedro repiten Aceite, 8; Tinte, 9; Siete Revueltas, 1; Alfonso XII, 29; y La Palma, 3. En esta última zona es destacable la ausencia de Barrionuevo, 22 –uno de los patios más premiados de los últimos años– y destaca asimismo la incorporación al concurso municipal del patio de Barrionuevo, 43.

Mientras, en el itinerario de la Judería repiten Céspedes, 10; Judíos, 6; Samuel de los Santos Gener, 5; Maese Luis, 4; Maese Luis, 9; y Maese Luis, 22. Y en la zona de Alcázar Viejo repiten Postrera, 28; Duartas, 2; San Basilio, 44; San Basilio, 22; San Basilio, 15; San Basilio, 14; San Basilio, 20; Martín de Roa, 2; Martín de Roa, 7; y Martín de Roa, 9.

Los patios que normalmente son admitidos año a año fuera de concurso y que posiblemente repetirán en 2019 son el del Zoco Municipal de la calle Judíos; el de la Plaza Ramón y Cajal (el patio de la Subdelegación de Defensa); el del Museo de Bellas Artes (en la plaza del Potro, 1); Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal); Rey Heredia, 22; Pompeyos, 6 (Archivo Histórico Provincial); plaza de Jerónimo Páez (Museo Arqueológico de Córdoba); y plaza de Orive, 2.

En esta lista provisional de la Delegación de Promoción de la Ciudad ha excluidos seis patios. Así, no han pasado el corte por incumplimiento de las bases los patios de Don Rodrigo, 10 –en la zona de Santiago-San Pedro–, y Sánchez de Feria, 10 –en la Judería–. El resto de los recintos excluidos lo han sido por “no encontrarse entre los 50 patios admitidos atendiendo a la puntuación obtenida”. Se trata de los patios de Postrera, 7 –en Alcázar Viejo–; Julio Romero de Torres, 15; Martínez Rücker, 1; y Maese Luis, 3 –los tres últimos en la zona de La Judería–. De estos que de momento no han pasado el corte, tanto Martínez Rücker, 1 como Maese Luis, 3 son recintos que han participado en el concurso municipal en ediciones anteriores.

Un concurso municipal en el que el pasado año se coronó en la modalidad de arquitectura antigua el ya clásico patio de Marroquíes, 6; mientras que el segundo y el tercer premio fueron para el número 1 de la calle Isabel, II; y Tinte, 9. El resto de galardones se los llevaron Postrera, 28; Martín de Roa, 9; San Basilio, 44; Martín de Roa, 7 y Maese Luis, 22. En cuanto a la modalidad de arquitectura moderna, el patio mejor valorado fue Parras, 5; seguido de Pastora, 2, y Barrionuevo, 22. La lista de galardonados la completaron San Juan de Palomares, 8; Chaparro, 3; Parras, 8; Pedro Fernández, 6 y Gutiérrez de los Ríos, 33.