El Ayuntamiento y la Universidad Loyola suscriben un protocolo para la transformación social de los barrios

La Universidad Loyola Andalucía lleva un par de años trabajando en la transformación social de Las Palmeras y amplía ahora esa labor a Las Moreras y al Distrito Sur. La institución jesuita y el Ayuntamiento de Córdoba han rubricado para ello un protocolo que el próximo año se convertirá en convenio, tal y como han anunciado el rector de Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido. Ambos han insistido en que serán los vecinos de los barrios quienes definan las actuaciones a seguir en cada uno de ellos, así como que "cada uno de los barrios irá a su ritmo" en ese trabajo de transformación social.

El objetivo es el del empoderamiento de los barrios. El primer paso para ello, según han detallado, será la creación "de un equipo impulsor, que en el caso de Las Palmeras ya está creado", ha insistido Pérez Alcalá. "Será un grupo de personas reconocidas dentro del barrio y fuera de él", ha añadido.

También se creará "un grupo motor", integrado por personas que tienen que ver con asociaciones que trabajen en los barrios, organizaciones no gubernamentales y el Ayuntamiento "o contratadas para que impulsen las distintas tareas y actividades. "Será un grupo creado desde el barrio y para el barrio que indicará cuál es la problemática que sufre el mismo y sus soluciones", ha apuntado el rector de Loyola Andalucía. Y además, se diseñarán planes integrales de actuación específicos para cada barrio.

"Se llevará a cabo un sistema métrico que nos dirá qué grado de cumplimiento hay en cada uno de los proyectos que se realicen en temas, por ejemplo, de seguridad, economía, salud...", ha puntualizado Pérez Alcalá. El rector de la institución jesuita ha indicado que otras de las patas del proceso es la de la formación e investigación para llevar a cabo esa transformación y la de "facilitar la coordinación entre los actores que operan en el barrio, informando sobre estrategias de intervención eficaces".

Bellido ha detallado que el modelo que seguirá el convenio será similar al que se lleva a cabo similar para los proyectos de cooperación internacional y que tanto el Ayuntamiento como la Universidad Loyola Andalucía destinarán una cuantía económica al mismo. "La aportación del Ayuntamiento será muy alta; no obstante, no se podrá concretar hasta que no se apruebe el Presupuesto municipal de 2020", ha indicado el regidor, quien, como Pérez Alcalá, ha insistido en que "el proceso que se va a llevar a cabo en los barrios para su transformación va a ser un proceso largo".

El alcalde ha indicado, asimismo, que "Córdoba no puede permitirse desarrollar un plan estratégico de ciudad y que el crecimiento sea desigual en distintas partes de la ciudad. Para esa transformación partimos de una premisa fundamental, el desarrollo de esos barrios tiene que partir de esos barrios, deben ser ellos mismos los que marquen el camino". "Se va a contar con toda la ciudad para ello, con asociaciones, vecinos, instituciones y ONGs que están ya trabajando en los barrios", ha puntualizado.

Mientras, la edil de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha insistido en que se trata de llevar a cabo políticas útiles, "que no sea un gasto de dinero, sino emplear los recursos en el mejor sentido de la palabra. Como en esos mismos barrios dicen, no quieren peces, sino aprender a pescar".