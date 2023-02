El Ayuntamiento de Córdoba trabajará con la Junta en la regularización de la vivienda turística

La modificación de un decreto de la Junta habilitará a los ayuntamientos andaluces para que controlen en su planeamiento la proliferación de viviendas con fines turísticas en sus términos, siempre que argumenten razones de "interés general". También las comunidades de vecinos podrán impedir esta actividad en sus inmuebles. Son las principales novedades de la normativa que prepara el Gobierno autonómico ante la "demanda social" que ha provocado un fenómeno que ha "distorsionado el modelo turístico de Andalucía", según ha admitido el consejero del área Arturo Bernal.

Ante esta modificación del decreto, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha insistido en que el Ayuntamiento trabajará con la Junta para para regularizar las viviendas turísticas "porque está claro que hay un cambio de modelo social que en Córdoba está teniendo un efecto importante en muchas cuestiones, como en el propio desarrollo urbanístico y en las cifra de pernoctaciones". "Hay un giro en el que muchos visitantes,-aquí y en todo el mundo, prefieren ir a alojamientos turísticos en vez de hoteles", ha añadido.

Bellido ha insistido en que "ese fenómeno social" desde las administraciones públicas, "la Junta y el Ayuntamiento, debemos "regularizar", de manera que "no haya por un lado viviendas que estén fuera de la norma, pisos turísticos piratas, sino que estén todos declarados y que cumplan con la normativa", ha mantenido.

También ha indicado que el tema de las viviendas turísticas "tiene un segundo efecto que hay que tratar de amoldar desde el respeto máximo a la libertad de empresa, pero también desde la ordenación urbanística hay que intentar que convivan el legítimo desarrollo de alojamientos y viviendas turísticas por parte de los propietarios, con el legítimo interés público de la ciudad de que no se convierta el Casco Histórico en un gran alojamiento turístico sólo", ha puntualizado.

"No puede desentenderse uno del asunto, ni tampoco se puede caer en el error de querer regular poniendo demasiadas trabas a un desarrollo legítimo", ha añadido. No obstante, ha destacado que la gentrificación del Casco Histórico de la ciudad no es tan grave. "La zona mercantilista del mismo es la de la influencia de la Mezquita-Catedral, el tercer monumento más visitado de España; otras zonas del Casco, como San Lorenzo, San Agustín y Santa Marina, tienen muchísima vida", ha sentenciado.

El alcalde ha indicado asimismo que "el Plan del Casco Histórico hay que ejecutarlo, especialmente en lo que se refiere a los equipamientos e infraestructuras que vienen recogidas, de forma que hay actuaciones que hay que hacer para que el Casco sea más atractivo y tenga más servicios para los ciudadanos que viven en él".

NO obstante, Bellido ha sostenido que "el Plan del Casco hay que flexibilizarlo en algunos casos", como, por ejemplo, para el tema de las placas solares, "porque es una reclamación legítima y lógica", o para que "se pueden hacer casas de una forma más sencilla y más barata", entre otros aspectos que ha citado, como el impulso al plan de gestión para "definir el modelo de convivencia con normas ya no sólo urbanísticas, sino de convivencia y movilidad", para que "sea más atractivo", ha defendido.

También ha hablado del asunto el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, quien ha destacado que en el decreto de la Junta "se contempla una comisión mixta" con el Ayuntamiento "para ver cuál es la implantación y qué zonas, si se cumple o no la ley y vigilar que eso sea una realidad", al tiempo que la Policía estará para la inspección, ha remarcado el edil, quien ha enfatizado que "no es posible entender un nuevo modelo habitacional sin el desarrollo habitable y sostenible de la ciudad".