El Ayuntamiento de Córdoba defiende que planta una media de 15 árboles al día frente a "los seis" del mandato PSOE-IU

Nada mejor a la hora de vender tu gestión que compararla con la de la competencia política, antecesora en el gobierno municipal; eso sí, siempre que creas que los datos te son favorables. El edil de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, asegura que el Ayuntamiento de Córdoba, desde que destila el color azul del PP por todos sus poros -ahora más que nunca al tener mayoría absoluta-, planta una media de 15 árboles al día en una ciudad necesitada de más sombras por las altas temperaturas y más aún después de todo el destrozo arbóreo sufrido por los últimos temporales, frente "a los seis al día" que plantaba aquel Consistorio de color colorado enrojecido gobernado por el PSOE e IU.

Ruiz Madruga se refiere al periodo comprendido entre el mandato municipal anterior y en lo que va del presente -de 2019 a 2024-, ambos con el PP en la Alcaldía. En todo este periodo, según Ruiz Madruga, el Ayuntamiento ha plantado 5.466 árboles en la ciudad -4.143 entre 2019 y 2023 y 1.323 entre 2023 y 2024-, por los 2.381 que plantó el Ayuntamiento entre 2025 y 2019, años en los que estuvo gobernado por el PSOE e IU y en el que, según ha insistido, se plantaron una media de seis árboles diarios y de 595 al año; es decir, 2.381 en todo ese mandato municipal.

En otro capítulo más de vamos a plantar y llevamos no se cuantos árboles plantados, y mientras continúa su marcha el proceso para que vea la luz el tan anunciado plan director de arbolado, con el que se pretende, según anunció el propio edil, repoblar, cuidar y hacer crecer las zonas verdes de la ciudad -por cierto ya pujan dos empresas para hacerse cargo del contrato-, Ruiz Madruga ha convocado este martes a los medios para informarles de que "hoy terminamos el plan de plantación ordinaria de arboleda del ejercicio 2023-204". "Los datos hablan que la apuesta del PP por una Córdoba más habitable y más verde es una realidad, Veníamos plantado de 600 a 700 árboles de manera ordinaria en un ejercicio y nos hemos ido prácticamente al doble", ha defendido. Todo ello en un contexto en el que el grupo municipal del PSOE lleva meses acusando al equipo de gobierno de acometer una "desforestación salvaje" en la ciudad por la tala de árboles.

Ruiz Madruga ha aprovechado para anunciar que ya está en proceso de contratación "ese plan extraordinario" que ya anunciamos y que el Ayuntamiento puso en marcha tras "los últimos sucesos atmosféricos" -las borrascas Bernal y Mónica- que se llevaron por delante mucha masa arbórea en la ciudad. Ese plan incluye la plantación de un total de 1.909 árboles en la ciudad, dividido en tres campañas, todo ello con criterios técnicos y para todos los barrios, hasta finales de 2024, con más de 400.000 euros de presupuesto. "En noviembre plantaremos en torno a 400 árboles más, que se sumarán al plan ordinario, que ya será de 2024 a 2025", ha apuntado.

El edil de Infraestructuras ya anunció al respecto que el objetivo genérico de este plan extraordinario de arbolado es el de plantar árboles en alcorques que están vacíos y, hasta que Infraestructuras no cuente con el ese plan director de arbolado se seguirán plantando las mismas especies que se han plantado hasta ahora. En concreto, a finales del pasado año se empezaron a plantar especies como grevilleas, almezos, naranjas, tipuanas, algarrobos y jaboneros. "El plan nos dirá qué plantar atendiendo a la climatología, al tipo de vía", ha incidido.

Ruiz Madruga ha recordado que el plan director de arbolado tendrá un horizonte de cumplimiento de 20 años, con recadito incluido a los antecesores de color colorado enrojecido. "El plan director es un proyecto de ciudad que nos ayudará a superar todos estos años de una cierta crisis arbórea provocada porque no ha habido un planteamiento serio sobre qué plantar, cómo plantar...y como configurar ciudad a través de la arboleda", ha sentenciado. "El documento deberá estar acabado en 2025 y en 2026 ya si será el plan de arboleda el que inspire cómo vamos a crecer en arboleda", ha añadido.

En la misma comparecencia, Ruiz Madruga ha destacado que el Ayuntamiento suspende el uso de resina en los alcorques de la ciudad, una práctica que trajo consigo fuertes críticas en la ciudad cuando se anunció. "La resina porosa no hace daño realmente al arbolado, aunque estéticamente sí pueda tener algún impacto. No obstante, ya veremos si en el futuro seguimos usándola o no, será el plan director el que lo decida", ha insistido para añadir que "queremos que en este mandato municipal todos los alcorques de la ciudad tengan su árbol". Según Ruiz Madruga, en Córdoba hay unos 5.000 alcorques vacíos, "que con los 1.300 árboles que estamos plantando ya serán menos". "Lo que no podemos hacer es trabajar a demanda, no podemos ir cubriendo sin una planificación los alcorques vacíos, porque el problema es que luego hay que regarlos, y para poder regarlos y que ese árbol llegue a tener vida tenemos que tener una planificación", ha defendido.