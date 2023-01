El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a comenzar en cinco meses las exhumaciones de fosas

Cinco meses es el plazo que le ha dado el equipo de gobierno municipal a las familias de las víctimas del franquismo de Córdoba para el comienzo de las exhumaciones en las fosas de los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud. Lo ha hecho en un Pleno al que han acudido las familias demandando unas actuaciones que llevan esperando más de dos años, tiempo que hace que se firmó el acuerdo a cuatro bandas entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Diputación para financiar esas actuaciones.

"Denunciamos el incumplimiento a lo largo del tiempo por parte de este equipo de gobierno del proyecto de exhumaciones, que tenía que haberse licitado a principios de 2022; es una ignominia hacia las víctimas y hacia quienes yacen en las fosas en San Rafael y Nuestra Señora de la Salud, miles y miles de personas", ha sentenciado la portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba", María del Carmen Sánchez, quien ha intervenido antes de que los grupos municipales debatieran una moción presentada para ello por parte del PSOE, IU y Podemos.

El compromiso del equipo de gobierno ha llegado en forma de enmienda a esa moción, una enmienda que fija el inicio de los trabajos en cinco meses y no en tres, como se pedía en la propuesta de la oposición. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha justificado que no es posible empezar las exhumaciones antes de cinco meses, "por los trámites administrativos que ello necesita. Es lo que nos han dicho los técnicos". No obstante, ni la enmienda ni la moción han sido aprobadas.

El teniente de alcalde de Infrestructuras, Antonio Álvarez, ha indicado que se trata de un contrato mayor de 1,6 millones de euros que no se puede adjudicar en tres meses, como pedían el PSOE, IU y Podemos. Álvarez ha justificado la demora de las actuaciones en el retraso de las aportaciones económicas comprometidas por otras administraciones. "De momento, ni la Junta ni la Diputación nos han concretado sus aportaciones", ha relatado, para referir que ""en estos tres años se han hecho tres intervenciones en los cementerios buscando fosas; y si no hubiéramos tenido interés no las hubiéramos realizado, ni estaríamos preparado el contrato", ha sentenciado el edil de Infraestructuras. "El decreto de inicio lo firmaremos seguramente el lunes y esperamos que en cinco meses las actuaciones sean una realidad", ha apuntado.

En el debate, el edil socialista José Rojas ha sido quien la ha expuesto voz a la moción recordando que fue en noviembre de 2020 cuando se firmó el acuerdo para ello entre el Gobierno de España a través del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Junta de Andalucía, mediante la consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de esta Ciudad. "¿Por qué en estos dos años no se ha hecho nada?", le ha preguntado al alcalde, José María Bellido. Para pedirle que firme un decreto que le de celeridad a esas actuaciones para que puedan iniciarse en tres meses.

"Permítannos ya cerrar un duelo que llevamos ya desde hace 80 años, basta ya de esta tortura a la que están sometiendo a las familias de las víctimas; nuestros padres y nuestros madres están muriendo y ya solo se nos pueden tomar muestras a los nietos para cotejarlas con el ADN de las personas asesinadas, muestras que son menos fiables", ha destacado la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, quien es nieta de una víctima del franquismo que yace en una fosa.

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, le ha insistido al equipo de gobierno en que hay que cumplir los compromisos que se firman, "lo contrario es engañar, aunque creemos que la Ley de Memoria Democrática tiene que ser revocada; pero en este caso creemos que todas las personas merecen que se les de una digna sepultura".

La edil de IU, Alba Doblas, ha lamentado "la patada adelante a la hora de firmar un expediente para realizar los trabajos que tenía que haber estado firmado hace un año. Ya tenían el dinero para ello". Doblas ha insistido en que la enmienda que fija el plazo en cinco meses "demuestra una absoluta soberbia al considerar que van a llevar a cado esos trabajos cuando pasen las elecciones" y, como Rojas, ha demandado al alcalde que firme un decreto que acelere las actuaciones.