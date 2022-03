El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha nuevas ayudas a pymes para el pago de la luz y el combustible

El Ayuntamiento de Córdoba pondrá en marcha nuevas ayudas para autónomos y pequeñas y medianas empresas de la ciudad para hacer frente al pago de la luz, el gas y el combustible. Así se ha acordado este viernes, 25 de marzo, en una reunión que ha mantenido el alcalde, José María Bellido, la primera teniente alcalde delegada de Turismo, Isabel Albás, la concejala de Reactivación Económica, Blanca Torrent, con el presidente de ATA, Lorenzo Amor, para abordar la situación económica y la huelga de transporte.

Aunque no se ha dado aún una cifra concreta, el alcalde ha explicado que la intención del cogobierno municipal es el de hacer uso de los remanentes de las cuentas del año pasado. "La intención es liquidar el presupuesto y es previsible que haya ahorros de los que vamos a poder disponer", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que "necesitaremos el apoyo del resto de los grupos políticos para repetir un paquete importante de ayudas", en referencia al puesto en marcha durante la pandemia.

Las subvenciones se dirigirán a pymes y autónomos y estarán centradas en sufragar el pago de la factura de la luz, del gas y del combustible. "Estamos preparados para hacerlo, requiere de un esfuerzo económico y humano importante pero es una necesidad urgente, estamos para tratar de adelantarnos a los problemas que vienen", ha detallado Bellido.

Acerca de cómo se sacarán adelante estas ayudas, el alcalde ha detallado que "trataremos de enfocarlas igual que hicimos durante el confinamiento, pero dentro de los procedimientos que marca la ley de subvenciones". Durante la pandemia, "hicimos un esfuerzo tremendo para poner en carga siete millones de euros muy repartidos", ha recordado Bellido, unas subvenciones que busca repetir este año por la crisis económica.

Lorenzo Amor, por su parte, ha recordado que durante los meses más duros de la pandemia "el Ayuntamientos de Córdoba puso marcha ayudas consensuadas con ATA y ahora pedimos una ampliación porque estamos en una situación en la que hay demandas".

Hoy en Córdoba hay 19.737 autónomos, 275 más que hace un año y 66 más en el último mes, según las cifras que maneja ATA. Para el alcalde, "ellos son la base de la pirámide del empleo en Córdoba" y ha recordado que a los cordobeses que tienen un negocio "se le ha triplicado la factura del gas o la luz, una situación que ahora se complica con los problemas de suministros con la materia prima".

"Si no ponemos medidas se van a tener que cerrar muchos negocios, perder muchos empleos porque no dan para más", ha alertado el alcalde, que ha querido recordar que "no está en nuestras manos bajar la factura pero sí podemos ayudar a esos negocios como hicimos durante la pandemia. Esperamos alcanzar un acuerdo y negociar con los grupos políticos para sacar esto adelante".