El Ayuntamiento de Córdoba amplía su servicio de acompañamiento psicológico para víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Córdoba amplía su servicio de acompañamiento psicológico para mujeres víctimas de violencia de género. Un recurso ya existente desde el Consistorio pero que "se quedaba corto", y al que se le ha dotado con un aumento del 50% de la partida inicial de este servicio.

A través del teléfono 957476269, las víctimas podrán contactar con el centro de psicología clínica Alphil, quien presta el servicio de acompañamiento. O también, desde la Delegación de Igualdad, con teléfono 957499931. De esta forma se podrá aconsejar, acompañar y apoyar a las mujeres que están inmersas en un ciclo de violencia de género.

Tal y como ha explicado la directora del centro de psicología clínica Alphil y coordinadora del servicio, Victoria Rodríguez, la clínica se hizo cargo de esta herramienta en noviembre del 2020. En aquel momento, el servicio guiaba a las mujeres que acudían a la Delegación de Igualdad o dependencias de la Policía Local, donde se le ofrecía un apoyo psicológico.

En septiembre del 2022, "vimos que le servicio se quedaba corto", por lo que se planteó la idea de crear una serie de grupos de apoyo. Éstos lo forman mujeres que hayan puesto la denuncia o no. La coordinadora ha explicado que "el objetivo de estos grupos es definir lo que supone la violencia de género, que sean conscientes de lo mitos y estereotipos, de las creencias que perpetúan la violencia de género".

El acompañamiento consiste en acoger a la mujer, ofrecerle un ambiente protegido de escucha, proporcionarle un apoyo emocional y "ayudarle a ordenar las ideas, porque luego tienen que plasmar los hechos de una forma ordenada y serena", ha informado Rodríguez.

El primer paso consiste en una cita individualizada de valoración, y posteriormente se accederá a las terapias grupales con el objetivo de reforzar el empoderamiento, la toma de conciencia y el fortalecimiento de su autonomía. Además de guiar a las mujeres a la hora de acudir a poner la denuncia o en momentos previos a juicios.

"Es verdad que cuesta, al principio no quieren", ha narrado la coordinadora. Así mismo, aquellas mujeres que en un primer momento no quieran participar o no se sientan preparadas, se quedarán con el contacto para poder acudir cuando lo estimen oportuno, "si no es ahora podrá ser más adelante".

Ahora mismo hay 25 mujeres en los dos grupos de apoyo -uno por la mañana y otro por la tarde-, algunas usuarias acuden de forma más regular a los acompañamientos y otras de manera esporádica. "Aunque algunas hayan emitido la denuncia, todavía no son consientes de lo que les ha pasado", ha afirmado Rodríguez. Durante las sesiones, se le ofrece el servicio de guardería, "que se utiliza con bastante frecuencia".

Cómo ha explicado la delegada de Igualdad, Marián Aguilar, "la demanda de algunos servicios ha aumentado hasta un 275%". Comparándolo con el pasado año, en el 2022 se atendieron en dependencias de la Policía Local, un total de 36 mujeres, y este año, hasta el mes de julio, han sido 26, no todas solicitan esa asistencia de psicólogo. Por ejemplo, en el mes de julio del pasado año, no se asistió a ninguna mujer, y en el mismo mes de este año, se ha dado apoyo a seis víctimas.

¿Cómo puede llegar una mujer a estos grupos? A través de una ficha de derivación, las distintas instituciones y organismos podrán hacerle llegar a Alphil los perfiles de cada mujer. Además de la Delegación de Igualdad o Policía Local, en la actualidad, a este servicio han llegado derivaciones desde el Centro de Servicios Comunitarios de la Fuensanta o desde el Centro de Salud de Huerta de la Reina.

En este sentido, Rodríguez ha insistido en realizar acciones de promoción entre las organizaciones y centros clínicos, para que sepan identificar y derivar a mujeres víctimas de violencia de género. Sólo en clínica Alphil se han derivado nueve casos de mujeres que acuden a consultas psicológicas por situaciones de estrés o ansiedad, "les hablas de violencia de género y casi salen corriendo, algunas hasta se enfadan".

Para finalizar, la coordinadora ha señalado la importancia de identificar a esas mujeres inmersas en estos casos. "Hay muchas mujeres que no son conscientes, y mucha gente joven, la prevención está en que ellas detecten signos".