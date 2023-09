El Ayuntamiento de Córdoba pide al Ministerio de Defensa un local en El Higuerón para el centro de salud

Otro capítulo más en el culebrón que tiene como argumento el traslado de los servicios del centro de salud de El Higuerón a los centros de salud de Encinarejo y Parque Azahara por las obras de rehabilitación del primero de ellos. Con una manifestación de vecinos en la sesión demandando soluciones, entre ellas "un hospital de campaña", la Corporación municipal ha aprobado en Pleno -gracias a los votos de la mayoría del PP y con la oposición en contra- "instar al Gobierno de España a través del Ministerio de Defensa a que ponga a disposición de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía algún local habilitado dentro de las instalaciones del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Número 2 del Higuerón" para dicho centro de salud mientras se ejecutan las obras en el antiguo inmueble, que en principio durarán cinco meses.

Lo ha hecho a través de una enmienda que ha sustituido a una moción conjunta presentada en el Pleno por los grupos del PSOE y Hacemos Córdoba -rechazada por el PP- por la que se pretendía instar desde el gobierno municipal a la delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba "a que cumpla con los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de la barriada del Higuerón, habilitando un espacio alternativo al centro de salud dentro de la propia barriada, para evitar, por un lado, el traslado de los usuarios y usuarias, y por otro, evitar la presión asistencial a la que se ven abocados los centros de salud de Encinarejo y Parque Azahara".

La moción del PSOE y Hacemos Córdoba rechazada demandaba asimismo que en el plazo de 15 días el gobierno municipal ponga a disposición de la Delegación de Salud de la Junta, "los espacios en el Higuerón que pudiesen ser adaptados para uso como con consultorio médico y evitar que las vecinas y vecinos se tengan que desplazar a Encinarejo o Parque Azahara".

La enmienda del PP aprobada demanda asimismo que desde el gobierno local se inste a la delegada de Salud "a que cumpla con los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas de la barriada del Higuerón, habilitando un espacio alternativo al centro de salud dentro de la propia barriada, para evitar, por un lado, el traslado de los usuarios y usuarias, y por otro, evitar la presión asistencial a la que se ven abocados los centros de salud de Encinarejo y Parque Azahara".

Durante el debate del punto el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha pedido al secretario del Pleno, Valeriano Lavela, que aclarara si procedería judicialmente la petición de la oposición de que el Ayuntamiento adapte o arriende un local para cedérselo a la Junta y que la administración autonómica ubique en el mismo provisionalmente el centro de salud. "No compete judicialmente, es competencia de la Junta de Andalucía", ha insistido. "¿Por qué nos lo piden a nosotros, que ya no podemos hacer nada más al respecto, y no se lo piden a la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias?", ha preguntado Bellido al PSOE y Hacemos Córdoba.

"Es vergonzoso que le pidan el local al Pedro Sánchez; ustedes se están riendo de la gente", la han contestado a Bellido desde la oposición. El PSOE y Hacemos Córdoba han justificado su petición insistiendo en las dificultades y problemas de desplazamiento que están viviendo los vecinos de El Higuerón para ser atendidos en Encinarejo y el Parque Azahara, algo que también ha denunciado Francisco Moro en nombre de la Asociación de Vecinos García Lorca, de El Higuerón. "Los vecinos y vecinas se tienen que trasladar 12 kilómetros para ir al médico y hay casos como el de Teresa Molina, que tiene dos muelles en el corazón y que va a dejar de ir al médico porque no puede trasladarse", ha denunciado el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado.

Otra de las denuncias de la oposición tiene que ver con que la medida, como ha alertado la edil de Hacemos Córdoba Carmen García, "está suponiendo la saturación de los centros de salud de Encinarejo y parque Azahara, que están empezando a verse desbordados y que lo estarán más aún cuando llegue el invierno con las enfermedades propias de esa estación, como la gripe".

Mientras, Vox ha pedido al Ayuntamiento y a la Junta "que solucionen el problema del centro de salud de El Higuerón". "Es una pena que los vecinos de El Higuerón tengan que verse en esta situación, que no es otra cosa que la consecuencia de una mala gestión y descoordinación entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía", ha insistido la portavoz de Vox, Paula Badanelli. "No entendemos qué pasa, no debería ser tan complicado, solo había que buscar un edificio, bien de titularidad municipal o regional o incluso privado, para que los usuarios de El Higuerón tuvieran un centro de salud mientras se acometen las obras, algo que no hubiera causado el trastorno que están teniendo", ha añadido.