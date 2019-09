El Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías coinciden en el "éxito" de la Magna

Tanto el Ayuntamiento como la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba han hecho balance de la procesión Magna Nazarena del pasado sábado –en la que participaron 31 imágenes de 30 hermandades de Córdoba y provincia– mostrando satisfacción por el desarrollo de una cita que concluyó “sin incidentes reseñables”, según ha puntualizado el delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad, Miguel Ángel Torrico. “Hubo 36 asistencias sanitarias, la mayoría de ellas sin especial gravedad. Hubo un amago de infarto y esa persona fue evacuada en tiempo y forma y atendida de forma correcta en el centro al que fue trasladado”, ha sentenciado.

Torrico ha recordado que “se ha hecho un gran esfuerzo organizativo en la procesión, pero este no es el final, está la parte de regreso también”, refiriéndose a que algunos de los pasos volverán el próximo domingo a sus templos en procesión desde la Mezquita-Catedral tras la conclusión de la exposición Por tu cruz redimiste al mundo. Respecto a las visitas a la ciudad para vivir la procesión Magna ha indicado que “llegaron 150 autocares, que venían de la provincia fundamentalmente. El parking de El Arenal tuvo una ocupación de en torno a 1.500 vehículos; y fueron entre 6.000 y 7.000 los vehículos privados que llegaron a la ciudad. No obstante, aún no tenemos las cifras definitivas ni el impacto económico que ha supuesto para Córdoba”, ha defendido.

Mientras, el alcalde, José María Bellido, ha insistido en que “Córdoba ha demostrado que es una ciudad que está capacitada, de sobre, para organizar eventos de esta magnitud, eventos de ciudad. Tenemos que estar orgullosos de nuestra ciudad”. “En 90 días nos hemos tenido que enfrentar a todo un reto en materia de movilidad, seguridad, accesibilidad promoción, infraestructuras, limpieza....; teníamos un deber, que era estar a la altura ante un gran evento de ciudad y logramos que todo se desarrollará con normalidad y sin incidencias”, ha puntualizado.

El presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, Francisco Gómez Sanmiguel, ha insistido en que “la valoración que hacemos es totalmente positiva; los cofrades de la provincia hemos vivido un día histórico con la procesión y la ciudad ha respondido sin que haya habido ninguna incidencia reseñable; ha sido un completo éxito”.