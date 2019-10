Autacor propone un aumento del 2,1% para la tarifa 1 del taxi en Córdoba

La Asociación de Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor) ha propuesto una subida en las tarifas de los servicios para el año 2020. Este aumento se reflejaría en un 2,1% para la tarifa 1 y un 0,3% para la 2. A esto hay que sumar dos cambios más. Por un lado, el Lunes, Martes y Miércoles Santo la tarifa 2 comenzaría dos horas antes que ahora; es decir a las 17:00 en vez de a las 19:00.

Por otro, las mañanas del 25 de diciembre y el 1 de enero la tasa máxima se extendería hasta las 08:00 en lugar de hasta las 06:00. La asociación de consumidores Facua Córdoba ya ha presentado sus alegaciones a este proyecto al considerarlo “injustificado”.

El presidente de Autacor, Miguel Ruano, explica que el pasado año no hubo aumento de los precios del taxi, igual que ocurrió en 2015, 2016 y 217, por lo que “hay una pérdida de poder adquisitivo arrastrada desde hace varios”. Además, recuerda que un estudio de Facua señala que las tarifas del sector en Córdoba están en el puesto 36 de las más barata de España.

Del Lunes al Miércoles Santo la tarifa 2 comenzaría a las 17:00 en vez de a las 19:00

El aumento del coste será “de céntimos”, según Ruano, quien asegura que la tarifa 1 supondrá ocho céntimos más por carrera, mientras que por la 2 se pagará un céntimo más que en la actualidad. La asociación ha aportado estudios económicos al Ayuntamiento que argumentan esta subida debido al gasto que los autónomos realizan en sus “herramietas principales, no solo el vehículo, sino el combustible o los repuestos y gastos del taller”.

Respecto al segundo cambio, Ruano indica que “ya sabemos lo que significa la Semana Santa en Andalucía, un periodo en el que tenemos muchos visitantes” y Córdoba “es de las pocas ciudades de la comunidad autónoma que no aplica la tarifa 2 las 24 horas durante todos los días”.

Autacor “no quiere eso”, pero sí solicita adelantar el inicio de dicha tasa. “Creemos que las 17:00 es una hora en la que la mayoría de cofradías está en la calle y es festivo de facto;nadie discute que las tardes de Semana Santa sean festivas”, indica el presidente de la asociación.

Por último, sobre el 25 de diciembre y 1 de enero manifiesta que se trata de dos jornadas “muy sensibles en las que la mayoría de las personas no trabajan”. Por eso, el colectivo pide que la tarifa más cara se extienda hasta las 08:00, dos horas más. “Debe de haber un incentivo para que los taxis trabajen cuando nadie quiere trabajar”, puntualiza Ruano.

Esta propuesta pasará primero por el Pleno del Ayuntamiento y, si la aprueba, irá a la Junta de Andalucía, donde tendrán que argumentar “más extensamente” su proyecto con un estudio económico.

Alegaciones de Facua

Por su parte, Facua considera “injustificada” esta propuesta de subida de precios y advierte de que incumple un artículo de la Ley de Desindexación de la Economía Española. Esta normativa establece que el interesado debe realizar una memoria detallada que justifique, razone y motive la propuesta de subida planteada, “circunstancia que no ha ocurrido en este caso”.

Igualmente, alude al artículo 3.1 del Real Decreto 365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, que recoge que “las modificaciones de precios cuya autorización se solicita tendrán que basarse en variaciones motivadas de los costes de producción o de comercialización o, en su caso, en las variaciones de las características del servicio que se trate”.

Conceptos fantasma

Además, la asociación de consumidores critica que Autacor incluya en su propuesta conceptos fantasma, que nombra simplemente como "otros servicios", sin especificar ni aclarar cuáles son, o como "adaptaciones tecnológicas y mejoras de vehículos", sin dar más detalle.

De esta forma, advierte de que el mismo decreto deja claro que "no podrán imputarse como costes de producción o comercialización aquellos que no posean relación acreditada y directa con el servicio", por lo que los conceptos anteriores no se deben hacer recaer al usuario.

Precio del combustible

Facua Córdoba incluye también en sus alegaciones el incumplimiento por parte de Autacor del mismo artículo 12 del Real Decreto 55/2007 en relación al precio del combustible, "ya que no presenta ningún documento oficial sobre el índice de variación mensual de precios medios del gasóleo en España que tiene publicado el Ministerio de Fomento y se limita a reflejar unos supuestos precios finales del combustible". Además, "no menciona en ningún momento las desgravaciones al IVA a las que tienen derecho los autónomos del taxi y las ayudas a las que puede recurrir el sector para paliar dichos precios".

La asociación critica que Autacor tampoco indica cómo ha podido afectar al sector la fluctuación de precios del combustible en el caso de la flota de vehículos híbridos, eléctricos o que utilizan GLP y GNC (gas) que existe en la ciudad, que, "sin lugar a dudas, reduce el cálculo global de impacto de gasto de combustible". Esto, por tanto, afectaría a la valoración y determinación de las tarifas propuestas.

Así, ha destacado igualmente que "no tiene sentido que en los últimos años se hayan adquirido vehículos propulsados por gasóleo, precisamente por el coste del combustible". La asociación considera que una decisión así rompe el principio de condiciones de eficiencia económica y buena gestión empresarial, que no debe ser soportado por el usuario final.

Revisiones de tarifas en años anteriores

La organización de consumidores recuerda que históricamente Autacor ha realizado sus propuestas para la revisión de las tarifas del taxi en relación al Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto del año anterior.

Por este motivo, durante los años 2015, 2016 y 2017 los precios permanecieron congelados, ya que el IPC se situaba en cifras negativas. Para 2018, por primera vez tras varios años, Autacor planteó una subida del 1,5% -la misma que el IPC- que finalmente fue aprobada por el Ayuntamiento. En 2019, una vez más, las tarifas no han experimentado cambios.