Aucorsa ofrece una 'app' para hacer accesible el bus a los discapacitados

El Ayuntamiento , a través de la empresa municipal de autobuses Aucorsa, impulsa la accesibilidad universal desde el transporte público, objetivo al que va a contribuir la implantación en la ciudad de la aplicación para teléfonos inteligentes App & Town Going With You que, desarrollada por la compañía MASS Factory, da autonomía y seguridad a personas con capacidades o situaciones diferentes -deficiencia visual, movilidad reducida, discapacidad intelectual, desorientación temporal, visitantes…-, para desplazarse utilizando el transporte colectivo.

La iniciativa, con coste cero para Aucorsa y el Consistorio, gracias a la orientación y responsabilidad social corporativa de la compañía desarrolladora, se presentó ayer dentro de la Semana Europea de la Movilidad de Córdoba (SEM18), con la participación del delegado de Movilidad y presidente de Aucorsa, Andrés Pino, el directivo de la compañía MASS Factory, Jordi Roig, el responsable técnico de la aplicación, Marc Ribera, y el director gerente de la empresa municipal de autobuses, Juan Antonio Cebrián.

Roig, que es profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona y accionista de la compañía, además de invidente por una ceguera sobrevenida en la edad adulta, explicó que desde el Ayuntamiento y Aucorsa se pusieron en contacto con la compañía buscando una herramienta para poner en práctica la accesibilidad universal desde las oportunidades que ofrecen las ciudades inteligentes y las tecnologías de posicionamiento y comunicación y para la asistencia adaptada a condiciones cognitivas, movilidad y capacidades diferentes.