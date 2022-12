De la visita a los Museos Vaticanos a las videoconferencias: así se forjó la exposición 'Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano'

Córdoba se ha puesto sus mejores galas este viernes para inaugurar por todo lo alto la exposición Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Una idea romántica del Ayuntamiento cuyos orígenes se remontan hasta una década atrás, rescatada del cajón en que se sumergió con el cambio de gobierno municipal y que ha sabido sobrevivir y esperar su turno a pesar de las crisis económicas, pandemia incluida.

El viaje empieza en el año 2012 con el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y José Antonio Nieto como alcalde de la ciudad. Fueron ellos quienes pusieron rumbo hasta Roma para reunirse con el entonces director de los Museos Vaticanos, Antonio Paolucci, al que accedieron gracias a la colaboración de un intermediario y con el apoyo del cardenal Antonio Cañizares. Aunque aquella misión se terminó abortando por la crisis económica, como más tarde ha reconocido José Antonio Nieto.

Sin embargo, no iba morir la idea de hacer una exposición ambiciosa y de grandes dimensiones en Córdoba. En aquel equipo de gobierno del PP germinaba la figura de José María Bellido, entonces como delegado de Hacienda. Ha terminado siendo él, y su estoica perseverancia que ha demostrado en el proyecto, quien ha conseguido estrenar definitivamente esta muestra en la ciudad.

Bellido, ya en calidad de alcalde, expresó su intención de recuperar un proyecto que había madurado en su cabeza. El Ayuntamiento y el obispo volvieron a la Ciudad del Vaticano en enero de 2020, poco antes de la pandemia, para reunirse con la actual directora de los museos, Barbara Jatta.

Faltaba redondear el proyecto con el fichaje de Alexandra Echeverría (profesora de Arqueología de la Universidad de Padua) como comisaria de la muestra. "Éramos dos perfectos desconocidos en plena época del Covid cuando empezamos a contactar mediante videoconferencias por Zoom", ha reconocido Bellido durante la inauguración; "cuando me llegó el mail del alcalde invitándome a una videoconferencia pensé que era una inocentada", ha desvelado la comisaria.

Durante los dos últimos años, Echeverría ha coordinado toda la labor de catalogar y obtener los préstamos de las piezas de las diferentes instituciones. En todo este tiempo ha estado respaldada por un comité científico formado en parte por investigadores andaluces, que "durante los momentos clave ha ayudado a buscar obras en museos poco conocidos", ha asegurado Echeverría. Por ejemplo, un retrato de Constantino que jamás había salido del monasterio de Grottaferrata o una inscripción grabada en piedra de la peste del siglo VI que se encontraba en el depósito del Museo Arqueológico de Córdoba.

A pesar de la importancia que se le ha dado a los Museos Vaticanos a lo largo de este proceso, Echeverría ha subrayado la colaboración del Museo Nacional de Cartago y, en primera persona, del Ministerio de Cultura de Túnez, "no solo por número, sino por la calidad de las piezas", que ha cedido más de 40 obras para la exposición, "entre ellas las mejores que tienen en el museo".

Piezas así completan un "catálogo excepcional que va a marcar un antes y un después en la investigación de la arqueología" que reafirman "el acierto que tuvimos de contar con Alejandra Echeverría", ha declarado el alcalde. Por su parte, la comisaria se ha afanado en elogiar durante las convocatorias previas a la presentación la implicación de Bellido en la exposición y su confianza en ella: "Fue muy valiente porque enseguida le cambié la dirección de la idea que tenía".

La escenografía del momento inaugural no podía ser más elocuente con el objetivo pretendido. Bellido ha estado respaldado con la presencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Arturo Bernal; el consejero de Justicia y ex alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto; el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y todo su equipo de gobierno en uno de los proyectos más ambiciosos del mandato. "Culturalmente, la ciudad vuelve a situarse a la vanguardia de Andalucía y no solo busca un enorme impacto turístico, sino que también pone sobre la mesa los últimos avances arqueológicos de toda una época", ha explicado Bellido.

Se trata sin duda de una apuesta muy arriesgada por parte del Ayuntamiento, habiendo sufragado la muestra en su totalidad con un presupuesto de 1,6 millones de euros, haciéndose responsable de los traslados de las piezas, su museografía o la elaboración de audiovisuales, con la colaboración del Cabildo Catedral y de la Junta de Andalucía.

El sentido de la exposición

"Esta exposición busca que Córdoba recupere el lugar que se merece, que sigamos reivindicando parte de nuestra historia, ya que esta época de transición entre el Imperio Romano y la llegada del Islam siempre había quedado eclipsada por esa gran sombra que provoca en nuestra ciudad la grandeza que tuvo la época Omeya", ha defendido Bellido en su discurso. Además, ha resaltado la participación de los últimos avances que se han producido en las excavaciones de la Mezquita-Catedral.

Alexandra Echeverría, ha aclarado que se trata de una exposición que se puede mirar desde muchos puntos de vista (histórico, artístico, religioso, social, político y económico) y que pone una multitud de temas sobre la mesa que van desde la reconstrucción de la Córdoba tardoantigua (siglos IV al VI) y, a nivel internacional, cómo se crea la iconografía cristiana, cuál es el papel del emperador Justiniano en Hispania o las relaciones con África.

Además, Echeverría ha destacado que la muestra cuenta con "una museografía elegante y didáctica" con dibujos y paneles que completan la explicación y dan forma a la exposición en sus tres sedes.

El consejero de Cultura de la Junta, Arturo Bernal, ha agradecido la ventana a la historia y a la cultura que se ha abierto en Córdoba con Cambio de Era, ya que "no hay mejor decisión que la vía del conocimiento y no hay mejor visión que la que nos otorga la historia", y ha asegurado que "el éxito de la muestra está garantizado". A falta de saber el impacto que tendrá -la muestra será visitable hasta el mes de marzo-, Bellido ha deslizado que el camino que se inicia con la apertura de esta exposición tiene mucho más recorrido durante los próximos años "gracias a que Córdoba es una ciudad con más de 2.000 años que hacen posible explicar la historia de España y la historia de Europa".