Asaja defiende que la cosecha de cítricos será igual o un 5% menor a la de la pasada campaña

Asaja Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía que revise los datos y rectifique el aforo de cítricos teniendo en cuenta que, según el aforo presentado por la Consejería de Agricultura, la producción de cítricos para la campaña 2018/2019 se incrementará en un 17,6 % hasta las 323.956 toneladas. "Sin embargo, la realidad es que los aforos del sector estiman una producción similar a la del año pasado e incluso con un descenso aproximado del 5% como se ha estimado en el caso de Sevilla, provincia limítrofe productora de cítricos", sentenciaron fuentes de la organización agraria. Las mismas fuentes apuntaron que tras consultar con varios agentes del sector, cooperativas, organizaciones de productores, corredores, agricultores y todos los miembros de la Lonja de Cítricos, Asaja Córdoba solicita a la Consejería una rectificación de los datos publicados en el citado aforo, ya que "no son reales y están muy lejos de los aforos y los datos reales en el campo que maneja todo el sector en la provincia de Córdoba".

"De hecho, solo hace falta contrastar los datos de Córdoba con los de Sevilla, donde se ha estimado un descenso de producción del 5%, una cifra que sí está en la línea de los datos del sector", insistieron. Para Asaja Córdoba, "no tiene lógica ninguna que dos provincias productoras limítrofes, ambas en el Valle del Guadalquivir y con las mismas condiciones climáticas y sin que haya sucedido ningún acontecimiento climático extraordinario en ninguna de ella, tengan más de 22 puntos porcentuales de diferencia en los datos del aforo de la Junta de Andalucía".

Desde Asaja Córdoba defendieron que estimar una alta producción que no se corresponde con la realidad podría dar a entender que existe un exceso de naranja en el mercado, "lo que podría provocar un descenso de los precios". Es por ello, que Asaja Córdoba solicita a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que revise su aforo para "no perjudicar a un sector productor tan importante para nuestra economía y que además es una importante fuente generadora de empleo agrario en la provincia de Córdoba".

"Como venimos repitiendo desde hace años desde Asaja Córdoba, entendemos que es muy complicado estimar la producción real de cítricos en nuestra provincia, ya que el porcentaje de productores que no pertenecen a organizaciones de productores es muy alto y venden su naranja directamente a comercios directamente llegados de la Comunidad Valenciana o para la exportación", incidieron las fuentes de la organización agraria. Además, apuntaron que "no es lo mismo estimar las variedades tempranas que están cerca de empezar la recolección que las tardías a las que aún le quedan varios meses". No obstante, "en caso de realizar este tipo de aforos deben hacerse con rigor y consultando a todos los agentes del sector", concluyeron las fuentes de la organización agraria Asaja Córdoba.

La previsión del primer aforo de cítricos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para 2018-2019 para Andalucía prevé un incremento del 2,5% respecto de la pasada campaña, situándose en 2.212.016 toneladas, cantidad que además supone un 10,1% más que la media de las últimas cuatro temporadas. En Córdoba, la previsión es que la cosecha sea un 17,6% superior a la pasada, según los datos presentados ayer por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Rafael Peral, en la Mesa de Cítricos. En su intervención, Peral destacó que la campaña se ha caracterizado por la ausencia de incidencias climatológicas extremas y el buen estado fitosanitario, con niveles bajos de plagas en general. La primavera lluviosa y un verano más suave de lo habitual favorecieron la floración y el cuajado de frutos, aunque con algo de retraso respecto a otras campañas anteriores.

El mayor volumen de producción en Andalucía corresponde a la naranja dulce con 1.605.514 toneladas, lo que representa casi el 73% de los cítricos andaluces. Le sigue la mandarina con 445.278 toneladas (el 20%), el limón con 115.942 (el 5%) y el pomelo y otros cítricos con 45.282 (2%). Comparadas con la campaña anterior, la naranja dulce se mantiene en niveles similares, con un ligero descenso del 0,3%, la mandarina sube un 12,3%, el limón el 7,1% y el pomelo y resto de cítricos, el 3,9%. En el ámbito nacional, se estima que la cosecha de naranja dulce de Andalucía supondrá un 43% de toda la producción, la mandarina un 19% y el limón un 10%. En la actual campaña, Sevilla (con 828.180 toneladas) continuará siendo la principal provincia productora, seguida de Huelva (569.412) y Córdoba (323.956). Entre las tres se estima que aportarán el 78% de toda la producción andaluza de cítricos y el 83% de la producción de naranja dulce.