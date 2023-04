Asaja Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir un "desembalse urgente" para la campaña de riego

Asaja Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "un desembalse urgente" ante la falta de previsión de lluvias en los próximos 15 días, la sequía que se viene arrastrando y las altas temperaturas de las últimas semanas.

La Asociación de Jóvenes Agricultores pide que "escuche y haga caso a las demandas de los agricultores de Córdoba, como quedó patente el pasado día 30 en Sevilla en la concentración conjunta que hicieron Asaja, COAG y UPA".

La organización explica que "la pésima climatología y la falta de agua que estamos teniendo este año ha generado un adelanto generalizado de las cosechas y la floración", lo cual hace que "el aporte de agua sea necesario con anterioridad a lo previsto y, por tanto, sea preciso un adelanto de la campaña de riego porque no se puede esperar más".

Asaja destaca que los regantes son conscientes de la realidad en la que se encuentran los embalses de la regulación general y respetan los acuerdos por los que en la situación más desfavorable se prevé desembalsar 375 hectómetros cúbicos.

Por ello, "no se está pidiendo más agua sino un adelanto de los desembalses para las distintas zonas regables de Córdoba que necesitan un riego de emergencia urgente para los productos hortícolas de invierno como los ajos, cebollas o melones para no perder las cosechas, aunque ya están muy mermadas, y para los cultivos con la floración adelantada, como el olivar y el almendro, entre otros". Todo ellos son "cultivos que necesitan el agua ahora más que en verano".

Por ello, desde Asaja Córdoba, en nombre de miles de regantes, piden a la CHG que "no demore más la decisión y autorice un adelanto inmediato de los desembalses de forma urgente", para que los agricultores de estos cultivos y otros que necesitan el agua "ya, y no en verano, puedan realizar estos riegos de extrema urgencia y vital importancia para estos cultivos y con cargo a sus dotaciones".

En definitiva, "no se pide más agua, sino un adelanto de los desembalses para que permita salvar los cultivos y la economía de las zonas afectadas". "No hacerlo es injusto, haría que no puedan usar sus dotaciones y afectaría gravemente al empleo de los municipios cordobeses", concluye la organización agraria.