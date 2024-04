Arranca la Feria de Orientación Vocacional Universitaria en Rabanales

El Campus de Rabanales ha acogido este martes 23 de abril la primera de las tres jornadas de orientación vocacional universitaria, OrientaUCO 2024, destinada a estudiantes de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria de toda la provincia. La cita está organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba junto a la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

Cerca de 600 alumnos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano qué les ofrece la Universidad de Córdoba, no solo en cuanto a su oferta académica, sino también otros servicios como idiomas, deportes, igualdad e inclusión, voluntariado, etc. Este año, como novedad, la cita se alarga un día más para dar cabida a los 25 centros educativos de toda Córdoba y sus más de 1.200 estudiantes.

Se trata de tres días especiales para la Universidad de Córdoba en las que sobresale el esfuerzo de toda la comunidad para abrir una ventana a los futuros estudiantes. La cita es una oportunidad para descubrir de cerca todas las oportunidades que ofrece la institución académica, desde programas académicos a los servicios estudiantiles y culturales, actividades curriculares y extracurriculares, etc.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha recorrido todos los estands de la feria, acompañado del vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, la jefa del Servicio de Orientación Educativa de la Delegación de Desarrollo Educativa, Inmaculada Nieto, y equipos de dirección de todas las facultades y escuelas que la integran.

El rector ha destacado la OrientaUCO es una cita de apertura para que los estudiantes se acerquen a una universidad inclusiva, igualitaria donde, además de realizar sus estudios, disfruten de todas las oportunidades que la Universidad ofrece para vivir la universidad fuera de las aulas.

La feria se estructura en tres momentos: mientras un grupo de estudiantes recibe una charla general sobre los diferentes grados y titulaciones de la UCO, otro está visitando los estands informativos y un tercero está en los talleres que para tal fin han ideado el profesorado de la institución académica.

Los centros, por su parte, han preparado una completa oferta de más de 25 talleres y actividades prácticas y lúdicas, entre las que destacan Los insectos de tu jardín, ¿Nos están vigilando? Lo que se ve desde el espacio, El Metaverso aplicado a la representación geométrica de los elementos 3D del espacio mediante la Realidad Virtual, Los alimentos como nunca los habías visto: la ingeniería que hay detrás; Ironwoman vs. Yellowingmonster, Por 13 razones un tractor es mejor que un coche, Un día con Plutarco, Un viaggio in Italia e nell’italiano, Stranger than Fiction? Relaciones entre realidad y literatura, Ver para leer, Hágase la luz, Extracción del ADN de la naranja, Energía Verde: la energía del futuro. Taller básico de reanimación cardiopulmonar, Taller de Debate y pensamiento crítico, Ingeniería y superhéroes, Taller de aplicaciones informáticas o Concurso, ¿y ahora qué?, entre otros.