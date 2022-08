El Archivo Covid incluye 14 fotografías del cordobés Pepe González Arenas

Un conjunto de 14 fotografías del cordobés Pepe González Arenas forman parte del Archivo Covid, un proyecto impulsado por un amplio colectivo de fotoperiodistas españoles, entidades del sector y profesionales de la gestión cultural, con el respaldo y la ayuda de la Universidad de Alcalá de Henares, que busca crear una memoria fotográfica de la crisis sanitaria.

Casi 400 fotógrafos españoles han sido expresa e individualmente invitados a presentar sus imágenes del Covid-19. Un comité de profesionales ha analizado y evaluado cada una de las imágenes presentadas, seleccionando para su incorporación inmediata al archivo un total de 8.545 imágenes.

"Todos los artistas tenemos un íntimo deseo, y es que nuestra obra trascienda a nosotros mismos. Es decir, que cuando nosotros ya no estemos permanezcan nuestras obras. Y yo lo he conseguido. Mis obras estarán para comunicar a las generaciones venideras lo que fue la pandemia del Covid-19. Me siento muy honrado y agradecido a la Universidad de Alcalá de Henares y al colectivo de fotógrafos que han seleccionado mis fotografías”, ha manifestado el autor.