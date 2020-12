Apdha denuncia la falta de acceso a los servicios sociales de la población en riesgo de exclusión

Fue hace ahora un cuarto de siglo cuando un grupo de personas decidió poner en marcha en Córdoba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en un pequeño local del barrio de Las Moreras. Han pasado desde entonces 25 años desde que la entidad comenzó a trabajar con personas en riesgo de exclusión social, tanto de la capital como de la provincia, y gran parte de aquellos problemas siguen latentes, aunque otros muchos se han agravado, mientras que otros se han suavizado.

Sin embargo, en los últimos meses y, con el estallido de la pandemia del coronavirus, hay un aspecto que que ido a peor, y no es otro que el acceso a los servicios sociales por parte de la población en riesgo de exclusión, ya que gran parte de estas funciones se hacen de manera virtual.

Ha sido el delegado de APDH en Córdoba, Carlos Arce, quien ha elevado esta crítica durante la presentación de la publicación del libro conmemorativo 25 años de historia de los derechos humanos en la provincia de Córdoba, que ha sido de carácter telemática y con motivo también de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Arce ha considerado que es "un sinsentido dificultar el acceso a los servicios sociales" y ha recordado que la mayor parte de la población en riesgo de exclusión social ni tiene los conocimientos ni los medios necesarios para solicitar una prestación de manera telemática. Así, se ha preguntado si se trata de "una estrategia política para crear un cuello de botella" o bien un método para "aliviar la presión de los servicios sociales". Como ejemplo, ha expuesto el caso de que desde la propia asociación han tenido que prestar a ayuda a usuarios para acceder al ingreso mínimo vital.

El delegado de APDH también ha reconocido que en estos 25 años de trabajo resulta "inabarcable" cifrar el número de personas han atendido y, además, ha agradecido la labor que han desarrollado otros colectivos junto a ellos durante todo este tiempo.

La publicación, por otra parte, hace un recorrido sobre lo que ha pasado en materia de exclusión social y pobreza en Córdoba. Así, analiza situación personas sin hogar de la mano de la Fundación Prolibertas, del colectivo romá, la realidad migratoria, el derecho a la vivienda y los derechos fundamentales en prisión.

"Los principales protagonistas han sido las personas que viven en los barrios en riesgo de exclusión, migrantes o personas con problemas de acceso a la vivienda, que nos han dado una lección de relisencia, dignidad y lucha", ha considerado.

Y aunque han cambiado muchas las cosas y también han mejorado, con la llegada de nuevos recursos, Arce ha señalado que también han comprobado que "ha habido un porcentaje de personas en riesgo de exclusión que apenas han visto cambiar su situación en este tiempo y se han visto excluidos de esas metas logradas en otros aspectos".

Por ejemplo, las personas sin hogar han ido creciendo, sobre todo entre 2008 y 2013, y en Córdoba son ya más de 300 personas. En el caso del colectivo romá, ha indicado, que son "unas 400 personas de origen búlgaro y rumano, que son vecinos de nuestra ciudad en los últimos 20 años". "No es colectivo nómada, y no nos creemos que no haya recursos para estas personas que están en esta situación tan lamentable", ha subrayado.

La citada publicación también hace un repaso por los problemas de la vivienda y, en este caso, Arce ha recordado que fue en la década de los 90 cuando se construyeron las últimas viviendas públicas en Las Moreras, donde se encuentra su sede. Desde entonces, a su juicio, no se ha hecho una "apuesta pública por la vivienda social" y, es, además, "uno de los elementos a la que le falta una estrategia a largo plazo en Córdoba".

En su intervención, el delegado de APDH ha hecho referencia al hecho de que en este último cuarto de siglo sigue existiendo la misma "foto fija", que es la de las trabajadoras sexuales, que "siguen en un limbo jurídico".

La asociación, además, ha celebrado estos 25 años con un audiovisual dedicado a los galardonados con el premio anual de Derechos Humanos.