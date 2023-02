El profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio José Díaz Rodríguez ha recibido el Premio Nacional de Historia de España en un acto presidido por los Reyes de España en el Edificio Pignatelli de Zaragoza en el que se ha hecho entrega de los Premios Nacionales de Cultura 2021.

El profesor Díaz ha sido merecedor de este galardón por su obra El mercado curial. Bulas y negocios entre Roma y el mundo ibérico en la Edad Moderna por ser “una investigación cuidada y rigurosa con un aire poético que arroja luz y nos acerca a una realidad poco estudiada y, en ocasiones, ocultada. Amplía el campo de la ciencia y contextualiza las dinámicas sociales y políticas abordadas, aportando a la historia económica y de las finanzas unos episodios que suscitan el interés de los lectores yendo más allá de lo puramente económico”.

Díaz es profesor del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de España de la UCO y Es Doctor en Historia con Mención Internacional y Premio Extraordinario por la Universidad de Córdoba (2011).

Entre de 2013 y 2017 desarrolló su labor como investigador en Universidad de Évora, donde coordinó el Grupo de Investigación Sociedades, Poderes e Identidades y al que sigue vinculado como miembro integrado del Consejo Científico.

Desde marzo de 2017 es investigador contratado del Programa Juan de la Cierva-Incorporación en la Universidad de Córdoba. Simultáneamente dirige el Seminario Permanente de Divulgación Histórica El Archivo del Tiempo y es subdirector del Laboratorio de Estudios Judeoconversos.

En esta edición de los premios también ha recibido el galardón la cordobesa Sol León Molina, en su caso, el premio Nacional de Danza de Modalidad Creación.

León Molina nació en Córdoba y terminó sus estudios de danza en la escuela del Ballet Nacional en Madrid. En 1987 entró a formar parte de la compañía Nederlands Dans Theater II en la Haya (Holanda) y posteriormente pasó a la compañía titular, Nederlands Dans Theater I, e intervino, como bailarina en muchas creaciones de reconocidos coreógrafos hasta que se retiró como intérprete en el 2003.

En 1989, Sol León inició una de las trayectorias más prolíficas de la creación coreográfica dentro de esta agrupación holandesa. Para esta compañía ha creado hasta la fecha más de cuarenta trabajos, algunos de ellos, The Bard of Avon (1989), primera obra estrenada en el NDT II; Seconds (1992), Subject to Change (2003), Silent Screen (2005) y Skipping over damaged area (2011). Sus coreografías han recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellas el Benois de la Danse en 2005, por su pieza Signing Off (2003). Desde 2002, Sol León es coreógrafa residente y asesora artística de la compañía Los premios nacionales se conceden en diversas modalidades en reconocimiento al enriquecimiento del patrimonio cultural de España.