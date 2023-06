Antonio Hurtado (PSOE): "Seremos especialmente contundentes en la defensa de la libertad y la diversidad"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha insistido durante el Pleno de investidura del popular José Manuel Bellido como alcalde en que el grupo municipal socialista tendrá "un permanente observatorio contra la discriminación en nuestra ciudad, seremos especialmente contundentes en la defensa de la libertad y el respeto a la diversidad".

En primer lugar se ha dirigido al alcalde para insistirle en que el resultado obtenido por el PP en las pasadas municipales, consiguiendo la mayoría absoluta, "le da suficiente estabilidad política y le permite cumplir con los muchos compromisos adquiridos en su programa, no caben excusas". Para añadir que "pueden y deben aprobar los presupuestos en tiempo y forma y realizar los proyectos anunciados en campaña electoral y durante los últimos cuatro años".

Hurtado ha continuado dirigiéndose a Bellido para destacarle que "en los próximos cuatro años está en sus manos que se cumpla" otro de sus sueños: "vivir en una ciudad que nos abrace y nos cuide a todos, que ofrezca aquello que esperamos de ella. Por ejemplo, que nuestros jóvenes no se tengan que marchar para encontrar empleo y vivienda".

El líder de la oposición le ha ofrecido al regidor "nuestra disposición al diálogo permanente", requiriéndole los medios humanos y materiales suficientes y el acceso a la información "para ejercer la función de control que nos corresponde como oposición y que en los últimos cuatro años ha costado mucho trabajo".

Después ha insistido a los concejales en que "la ciudadanía debe estar convencida, por nuestros hechos y no sólo por nuestras palabras, de que nos mueve la bondad y la defensa del bien común, que nuestras palabras responden a la verdad y no utilizamos los bulos y la mentiras como mecanismo de defensa o para ocultar nuestros propios errores... Nuestra acción política debe basarse en la transparencia y en la honradez; los recursos públicos sólo pueden estar en manos de gente de fiar; los casos de corrupción aparecidos en este Ayuntamiento deben tener la respuesta correctiva más contundente".

Por ello, ha insistido en que el PSOE va a proponer "la creación de una comisión de investigación sobre el tristemente famoso Caso Infraestructuras”, con el compromiso de que su partido luchará por erradicar la corrupción "de nuestras instituciones públicas".

Hurtado ha abogado por luchar contra la burocratización y la falta de atención y de cuidados "a las personas que nos necesitan". Por otro lado, ha incidido en que deben "investigar sobre las denuncias de trato discriminatorio que ha podido sufrir el comercio ambulante en Córdoba y derogar la declaración de zona de afluencia turística a todo el término municipal, que tanto malestar ha creado a familias trabajadoras de algunas grandes superficies".

Y, "desde la esperanza", ha animado al Gobierno local a adjudicar "de una vez por todas" el contrato de exhumaciones y devolver los restos de víctimas del franquismo que siguen en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael a sus seres queridos.

Asimismo, ha insistido en que "debemos impulsar" políticas de inclusión para los barrios cordobeses que están entre las más pobres de España y en la eliminación de "las enormes" barreras físicas y laborales "que existen aún en nuestra sociedad". Posteriormente, ha pedido al alcalde que "no permita que desahucien a familias de viviendas para tapiarlas", que bonifique el IBI de las viviendas sociales para que AVRA les baje el precio del alquiler a miles de familias vulnerables y que no se olvide de la defensa del patrimonio del Casco Histórico y de las familias que allí viven.

También ha referido que "nuestra acción política" debe basarse en la defensa de la libertad y el respeto a las minorías sociales; ha defendido que, "como representantes municipales, debemos defender con fuerza la participación ciudadana", con medidas como el impulso a los centros cívicos, los consejos de distrito, los consejos municipales y sectoriales y las juntas municipales de distrito; y que la emergencia climática y la lucha contra las altas temperaturas "nos debe obligar a adoptar medidas de transición energética y movilidad".

Posteriormente se ha dirigido a los representantes empresariales y sindicales, "que deben contribuir con el diálogo y el acuerdo social, más necesarios aún en una ciudad que es la segunda capital española con mayor tasa de paro". Y también a los "vecinos y vecinas de Córdoba", para "deciros que me vais a encontrar siempre dispuesto a escucharos y a prestaros la ayuda que esté en mis manos. Quienes me conocen lo saben. Contad con el grupo socialista, sobre todo cuando os sintáis olvidados, ignorados o abatidos. No os vamos a defraudar".

Finalmente, ha asegurado que los socialistas continuarán defendiendo "nuestro proyecto esperanza para Córdoba, basado en la creación de empleo, en la apuesta por la vivienda social, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de los servicios públicos".