Àngel Llàcer presenta en Córdoba 'La jaula de las locas': "El público viene, disfruta y se va feliz"

Tras triunfar en Barcelona y Madrid, La jaula de las locas recorre España para compartir “alegría de vivir”. Su siguiente parada es Córdoba, que acoge esta comedia musical de Broadway durante cuatro jornadas y siete pases (del jueves 27 al domingo 30 de octubre). Con la dirección de Manu Guix y Àngel Llàcer, y protagonizada por este último junto a Iván Labanda, el espectáculo ya ha recibido las ovaciones de más de 400.000 espectadores, gracias, entre otras cosas, a la “fiesta” que se origina desde que se abre el telón hasta que se baja. Más de una decena de canciones que se han convertido en auténticos himnos, variaciones escenográficas y hasta 140 cambios de vestuarios, entre otras muchas sorpresas, garantizan todo un show en el que la alegría y las risas tienen un lugar reservado. "Trasmite tanta generosidad, tanto optimismo, que a la gente le encanta", apunta Llàcer, en una conversación con el Día en la que desgrana parte del éxito de una obra que no deja indiferente a nadie.

-Hacer hasta siete pases en una misma ciudad es señal del éxito que está teniendo 'La jaula de las locas', ¿no? -Sí, hace cuatro años que hicimos esta obra y gusta muchísimo, aunque también es cierto que es arriesgado ir a un sitio solo tres o cuatro días e irte. Esta obra es muy del boca-oreja, porque la gente lo explica cuando lo disfruta o incluso repiten. Eso es lo que nos ha dado el éxito también, que la gente quería compartirlo con los seres queridos, porque es una obra que trasmite tanta generosidad, tanto optimismo y tanta cosas buenas que a la gente le encanta. -Sí, hace cuatro años que hicimos esta obra y gusta muchísimo, aunque también es cierto que es arriesgado ir a un sitio solo tres o cuatro días e irte. Esta obra es muy del boca-oreja, porque la gente lo explica cuando lo disfruta o incluso repiten. Eso es lo que nos ha dado el éxito también, que la gente quería compartirlo con los seres queridos, porque es una obra que trasmite tanta generosidad, tanto optimismo y tanta cosas buenas que a la gente le encanta.

-¿Qué le ha supuesto la obra? -Me siento súper bien con este trabajo. Qué bien que me puedo dedicar a esto, porque lo disfruto muchísimo. Además, la obra tiene una parte muy terapéutica, porque la gente se ríe tanto y disfruta tanto, después de haber pasado por estos años tan horribles... El público viene y disfruta con nosotros, y se va feliz. -Me siento súper bien con este trabajo. Qué bien que me puedo dedicar a esto, porque lo disfruto muchísimo. Además, la obra tiene una parte muy terapéutica, porque la gente se ríe tanto y disfruta tanto, después de haber pasado por estos años tan horribles... El público viene y disfruta con nosotros, y se va feliz.

-Después del éxito alcanzado en ciudades como Madrid y Barcelona, ¿da respeto sacar la obra de esa zona de confort?

-Pero en la práctica debe ser difícil. ¿Qué lugar tiene la improvisación? -Yo quería ir de gira por toda España; hacemos el mismo montaje, es todo igual: la música en directo, los cambios de vestuario, somos 33 personas en el escenario... Es muy fuerte cuando recorres tantos sitios y te das cuenta cómo de distintas son las personas dependiendo de los sitios por los que vas. En cada lugar vas midiendo, ves donde hay más o menos risas y, dependiendo de eso, puedes hacer una cosa u otra. Esa gente que dice que el teatro es siempre lo mismo, que vaya aburrimiento, no es verdad. El teatro siempre es distinto, porque el público es diferente y tú tienes que darle al público lo que le gusta; es como un partido de tenis, que tienes delante a un jugador nuevo cada vez.

-Claro, fácil no es, pero se consigue con mucho ensayo; es muy difícil, la verdad que sí, pero una vez empieza a rodar, todo sale, es como un mecanismo de relojería y no puede fallar nada. Esta obra es como un tren de mercancías desde que empieza hasta que acaba. Cuando termina, la gente está emocionada aplaudiendo, feliz.

-La obra se escribió en 1973, pero es una temática que perfectamente se puede aplicar a la actualidad. ¿Cómo nos tomamos eso?

-Es que el ser humano no ha evolucionado tanto, nos pasa lo mismo que hace cientos de años; los sentimientos, las emociones... todo es lo mismo, por eso los clásicos tienen vigencia ahora mismo. Esta obra habla del amor, y eso es algo universal y atemporal.

-¿Vive también entregado a este trabajo?

-Todo lo que hago al cabo del día es en base a este trabajo: dormir determinadas horas, cuidar la alimentación, el entrenamiento corporal, luego el vocal ya es bastante. Es un poco como un deportista de élite: tienes que estar preparado y en forma. Pero eso es también lo que me da vida, si no me dejaría (bromea).

-Es director y actor. ¿Qué es lo que más le ha costado? -Al principio cuesta todo y luego no cuesta nada. Me lo curro porque son horas y horas de ensayo; ahora hago la función y parece que no cuesta nada, porque al cabo de tiempo vas cogiendo confianza, seguridad, tu cuerpo de va acostumbrando y ya va todo rodando. -Al principio cuesta todo y luego no cuesta nada. Me lo curro porque son horas y horas de ensayo; ahora hago la función y parece que no cuesta nada, porque al cabo de tiempo vas cogiendo confianza, seguridad, tu cuerpo de va acostumbrando y ya va todo rodando.