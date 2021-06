Ampas de ocho centros de Córdoba vuelven a denunciar el cierre de aulas en los colegios públicos

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de ocho centros de Córdoba se han concentrado para volver a denunciar el cierre de aulas en los colegios públicos de la provincia. La protesta se ha llevado a cabo, en esta ocasión, en el templete del bulevar del Gran Capitán. Los manifestantes reclaman a la Junta el mantenimiento de las líneas existentes.

"Estamos aquí otra vez en la calle porque nos parece indignante que mientras se invierte en la educación privada concertada como un negocio hay un déficit en la pública; siempre es la pública la que sale perdiendo, siempre son las unidades públicas las que se eliminan en las escuelas y creemos que hay un doble rasero en la Administración en este sentido", ha insistido Sonia León, representante de la AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Al-Ándalus.

León ha añadido en que ese doble rasero se traduce en que la Administración no trata por igual a todas las escuelas, "nos revisa cada año el número de unidades, nos la mira con lupa, y sin embargo en otro tipo de centros no es así; la bajada de la natalidad está ahí, pero debe afectar por igual a todo tipo de colegios. Luchamos por que nuestros hijos tengan los mismos derechos que los de otros centros", ha incidido.

La portavoz del Al-Ándalus es también integrante de la plataforma creada para defender la línea de tres años "que nos la eliminan en este curso, aún teniendo más demanda de solicitudes que ofertas, y siendo el único centro bilingüe de la provincia de alemán nos parece una incongruencia incentive fiscalmente a la privada con el bilingüismo, mientras se eliminan líneas en los centros públicos de la provincia bilingües".

Mientras, la presidenta del AMPA del CEIP La Aduana, Lucía Rodríguez, ha insistido en que en su colegio se han suprimido este tres líneas. "Eso ha ocurrido mientras en colegios concertados de la misma zona han dado líneas de más; se van a quedar con clases de 17 alumnos, mientras nosotros vamos a tener entre 26 y 27 alumnos por clase", ha destacado. Rodríguez ha añadido que al mismo tiempo que se recortan las líneas "nos recortan los profesores, con lo cual nos vamos a quedar con un nuevo equipo directivo, con un nuevo equipo de profesorado que no es suficiente". "Pedimos que la Administración dé marcha atrás y nos conceda las líneas que ya teníamos, no pedimos de más, queremos las que teníamos, las que nos han quitado; y nos dejen clases acordes con la situación que estamos viviendo", ha añadido.

El presidente del AMPA del colegio Hernán Ruiz, Antonio Bueno, ha apuntado que año tras año, antes de que empiece el mes de la escolarización -marzo- se decide hacer una previsión de líneas y una autorización en torno a ellas en febrero. "En base a unos criterios que desconocemos y en base a unos informes que no son públicos se determina donde debe y donde no debe de haber líneas y siempre resulta la eliminación de líneas de lo público", ha defendido. Bueno ha relatado que la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso siempre les habla en lo que respecta a la eliminación de líneas "de números, y más allá de los números hay personas, realidades y casuísticas muy diferentes". "No estamos pidiendo que se amplíen líneas, estamos pidiendo que no se eliminen las existentes y menos en febrero", ha añadido.

"Nosotros hemos tenido muchas más inscripciones de las plazas que teníamos y las han mandado a otros colegios. Casi una veintena de familias que han mandado fuera y no las han dejado elegir su colegio", ha sentenciado la presidenta del AMPA de La Aduana.