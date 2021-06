Ambrosio defiende que en las primarias del PSOE en Córdoba se ha producido un empate técnico

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha defendido que en los resultados de las primarias del PSOE andaluz en Córdoba ha habido "un empate técnico" y no de victoria de uno u otro candidato, Juan Espadas y Susana Díaz. "No se puede hablar de una victoria de uno u otro candidato; quien se quede en otro análisis que no sea ese empate técnico hace un análisis simplista", ha indicado.

En Córdoba se dio un un 73,54% de participación y Susana Díaz fue la candidata que obtuvo más votos, el 48,84% de los emitidos (1.332), según fuentes de los propios socialistas cordobeses, frente al candidato ganador en la comunidad autónoma, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que logró Córdoba con el 44,70% de los votos (1.219). Mientras, el tercero en discordia, Luis Ángel Hierro, consiguió el 5,21% (142).

Ambrosio, quien apoyó a Juan Espadas, ha insistido en que ha sido una campaña "intensa" que ha culminado en una jornada "ejemplar en transparente y en ejercicio de democracia y responsabilidad". "Hoy toca conectar con la ciudadanía, con la mayoría progresista que existe en Andalucía, que tiene necesidad de un proyecto nuevo e ilusionante, que sea capaza de recuperar la confianza y reconectar con la sociedad. Eso es posible con la victoria contundente de Juan Espadas, que ha dicho desde el primer momento que en este proyecto todos somos necesarios", ha apuntado.

Además, Ambrosio ha indicado que cuando hablan de "unidad", hablan "de verdad y no se queda en una palabra vacía", a lo que ha agregado que tienen "la oportunidad desde esa unidad de recuperar el gobierno de la Junta" y "con la obligación desde la militancia de hacer posible el objetivo".

Así, ha resaltado que "la ocupación debe ser darle continuidad al proyecto ilusionante que encabeza Juan Espadas, ser capaces de reconectar con la ciudadanía, con lo mejor que tiene este partido, que es su capacidad de generar proyectos ilusionantes que esperan los ciudadanos".

Ante ello, la socialista ha defendido la "unidad e integración" en el trabajo por delante, así como "recoger lo mejor" que hay en el PSOE, "que es el talento, la capacidad y las ideas", para un proyecto frente al "gobierno de derechas y el desmantelamiento de la red de servicios públicos".

Preguntada por si cree que el actual secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, quien ha apoyado a Susana Díaz, debería dar un paso atrás y no optar a la reelección, Ambrosio ha dicho que a ella no le toca hacer un análisis en este momento sobre las expectativas de Ruiz, "después de que en diciembre de 2020 anunciaba que volvía a reiterar su candidatura". En este sentido, ha manifestado que "hoy al PSOE de Andalucía le toca volver a asumir el compromiso que como formación política histórica y con peso importante en esta tierra tiene, con mucha tarea por delante".