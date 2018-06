Ambrosio exige medidas al Gobierno y la Junta para no ser la capital con más paro

La regidora, sin embargo, no hizo referencia a la triste posición que ocupa las Palmeras como el quinto barrio más pobre de España, un ranking en el que también están el Sector Sur, el Polígono Guadalquivir y Majaneque entre los 15 con menos rentas. Se da la circunstancia de que el Distrito Sur reclamó el año pasado un plan integral para el barrio, una petición que también hicieron hace unos meses en el Pleno los vecinos de las Palmeras. En este sentido, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alba Doblas, aseguró que "este Ayuntamiento trabaja intensamente en la elaboración de planes con los vecinos" y distintas asociaciones y destacó que las últimas inversiones europeas "han centrado su mirada en el sur" de la ciudad. Doblas, junto con el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, exigieron también la implicación de las administraciones. "No nos podemos extrañar de estos datos si Córdoba tiene el nivel de inversión más bajo de España por parte del Gobierno y de la Junta", dijo Doblas. Lo que deberían hacer estas instituciones, añadió, es "pensar medida para que esta situación se palíe". Además se refirió a la necesidad de "atraer inversiones a Córdoba, una de las provincias más castigadas por el paro y dar un vuelco a las políticas".

El PP dice que la alcaldesa "no hace nada" para paliar la situación

El portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, lamentó ayer que el gobierno local no hace "absolutamente nada" ante los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Córdoba como la capital de provincia con más paro en España, con una tasa del 33%, y contar con barrios entre los más pobres del país, de modo que considera que "Córdoba está en marcha, pero marcha atrás". Bellido manifestó que "es una pésima noticia para la ciudad y la moral de sus ciudadanos, especialmente para los que siguen en paro y los que siguen siendo los más pobres de España". En este sentido, recordó que "hace un año se hablaba de lo mismo y la pregunta es cuántos años se va a tener que seguir hablando de lo mismo hasta que el Ayuntamiento y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, se pongan a hacer algo". Al respecto, apuntó que "el año pasado se hablaba del Distrito Sur y este año igual y también de Palmeras", entre otros, pero "son los mismos datos del año pasado". Ante ello, el portavoz del PP defendió que "en junio del año pasado se propusieron medidas reales para sacar al Distrito Sur de esta situación". Sin embargo, agregó, "la alcaldesa anunció que iba a crear una comisión con la Universidad y CECO para sacar de la situación, pero nunca más se supo", de manera que el PP regresó en febrero de este año al Distrito Sur y se recordó que "no se había hecho nada, a lo que la alcaldesa respondió que ya iba a sacar el plan", según Bellido. No obstante, remarcó que "ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada y esa es la realidad", de modo que considera que "llegará el año que viene y volverán a sacar las estadísticas, la alcaldesa volverá a decir que el plan ya viene de verdad". / e. p.