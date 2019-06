Ambrosio dice adiós a la Alcaldía con una defensa de su gestión

Mano tendida y defensa a ultranza de las políticas ejercidas. Así se ha despedido de la alcaldía la socialista Isabel Ambrosio, quien ha iniciado su discurso felicitando al nuevo alcalde –José María Bellido– y dándole las gracias a los “40.000 hombres y mujeres que eligieron a los ocho concejales y concejalas socialistas, a quienes desde hoy tenemos la responsabilidad de no defraudar”.

En un discurso de casi 1.000 palabras, la exalcaldesa ha dedicado más de la mitad a relatar las que para ella y su equipo han sido unas políticas que han hecho de Córdoba una ciudad “más justa, más solidaria, más igualitaria y más respetuosa con el medio ambiente que la que recibimos aquel 13 de junio de 2015”.

“Tengo la absoluta tranquilidad de que les entregamos una ciudad mejor que la que recibimos y por eso les exigiremos que ustedes hagan lo mismo”, ha insistido la socialista. La economía ha centrado la primera parte de ese discurso de defensa de la gestión, en el que la exregidora se ha vanagloriado de que haya menos paro, más empresas y medio millar más de autónomos. Todo ello, no se puede olvidar, en una ciudad con una de las tasas de paro más altas de toda España.

Ambrosio ha recordado a Bellido que le entrega un Ayuntamiento con las cuentas saneadas y con los presupuestos aprobados, algo, esto último, que ha pasado en muy pocos consistorios del país. Las empresas públicas que siguen siendo públicas y viables o la puesta en marcha del Cercanías han sido algunos de los hechos que Ambrosio ha subrayado durante su discurso. También ha hablado de Caballerizas, edificio que según la concejal del PSOE, pasará a ser municipal “en cuestión de semanas”, algo que todavía no está cerrado del todo.

Ambrosio se ha referido incluso a la logística, uno de los asuntos que más han criticado los agentes económicos durante estos cuatro años. Sobre esto ha afirmado que “hemos sido capaces de poner de acuerdo a todos los agentes políticos y sociales en un proyecto como el de la logística, imprescindible para generar riqueza y empleo de calidad”.

“Les dejamos en suma una ciudad mucho mejor que la que nosotros recibimos”, ha insistido Ambrosio, quien ha anunciado que su partido ejercerá una oposición “leal, rigurosa y constructiva”, algo que, ha criticado, no se han encontrado PSOE e IU en estos cuatro años.

Aún así, la exalcaldesa ha asegurado que “en esta bancada no encontrarán ustedes el no por el no, ni el cuanto peor para la ciudad, mejor para mi partido”. A lo que ha añadido que el PSOE apoyará aquellos proyectos que sean beneficiosos para la ciudad y “que supongan mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía”. Esa oposición será, ha agregado, “vigilante” para que los asuntos que están a punto de cerrarse “se lleven a término” y para que “no se gobierne mirando solo la cuenta de resultados”.

La dureza en el discurso de la alcaldesa amable ha llegado cuando ha nombrado a la ultraderecha. Así se ha referido a Vox al manifestar que “seremos inflexibles a la hora de combatir y denunciar, donde haga falta, los intentos de vuelta al pasado que, sin duda, sus socios de la ultraderecha intentarán imponer a su gobierno, a cambio de sus votos”.

Igual de inflexibles se mostrarán, ha insistido, “ante cualquier atisbo de sepultar la memoria de quienes dieron sus vidas y haciendas por defender las libertades y la democracia y no consentiremos discriminación alguna, hacia ningún cordobés ni cordobesa por su orientación sexual, su raza o su credo”.

Para terminar su discurso, Isabel Ambrosio ha reiterado su “lealtad” al nuevo gobierno municipal que forman PP y Cs, al que ha pedido que “esté a la altura” de una frase pronunciada por Herb Caen (Premio Pulitzer en 1996) cuando afirmó que “una ciudad no se mide por su longitud y anchura, sino por la amplitud de su visión y la altura de sus sueños”.