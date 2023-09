La Asociación San Rafael de Alzheimer cerrará el 2023 con las cuentas saneadas después de su peor crisis económica

La Asociación San Rafael de Alzheimer respira aliviada después de haberse visto al borde del abismo. La entidad —única en Córdoba que está especializada en esta enfermedad— cerrará el año 2023 con las cuentas saneadas tras haber superado su peor crisis económica en sus 27 años de existencia, llegando a estar cerca del concurso de acreedores.

Parte de la directiva de la asociación, acompañada del alcalde de Córdoba, José María Bellido, y representantes de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba han celebrado este jueves el Día Mundial del Alzheimer (cada 21 de septiembre), en el edificio que sirve como residencia y unidad de día de esta asociación, con un acto en el que se ha reconocido la labor que se ha hecho entre todos para mantener a flote este barco donde se dan servicios a más de un centenar de enfermos de Alzheimer y otras demencias.

"La asociación atravesó un año difícil en 2022, probablemente fruto del covid, hasta el punto de que llegamos a presentar lo que hoy se llama fase de reestructuración", ha asegurado el presidente de San Rafael de Alzheimer, que tomó el mando de la gestión junto a su nuevo equipo en mitad de la tempestad con el único objetivo de salvar la situación.

"Con la colaboración de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba, de los empleados, con los que se firmó la no aplicación de la subida de los salarios del convenio, y también de los socios y amigos de la asociación, la situación desde el punto de vista económico está superada. Vamos a terminar el ejercicio con una cuenta de resultados positiva cuando veníamos de cuatro años acumulando pérdidas. Hemos tomado decisiones estructurales, no coyunturales, gracias a las que hemos podido ampliar las plazas de atención de nuestra unidad de día. Todo eso tiene que consolidarse. Está salvado en el 2023, pero yo mismo me hago la pregunta de si va a seguir siendo así", ha explicado Gallego.

San Rafael de Alzheimer trata alrededor de 150 enfermos de Alzheimer entre los tres servicios que ofrece (residencia, centro de día y talleres), con una plantilla de 60 empleados. Parte de los ingresos se sostiene por las aportaciones de los socios, unos 450, "la mayoría de ellos familiares de nuestros pacientes", asegura Gallego. Precisamente los socios, también se han visto afectados por la situación económica que atravesaba la asociación, repercutiendo en ellos una subida de la cuota. Otra de las medidas que apuntan desde la asociación ha sido la reducción de gastos que se entendían innecesarios.

Alfonso Gallego ha señalado que las familias han vivido esta situación complicada de forma "convulsa" y ha reconocido que sin su ayuda no hubiera sido posible. "Los familiares nos ayudaron a cambiar la presidencia y a partir de ahí nos pusimos manos a la obra. Tuvimos que entender donde estábamos, hacer balance, cuenta de pérdidas y ganancias y luego abordar la situación que teníamos".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido ha indicado que "la directiva actual ha pasado por unos momentos tremendamente complicados, hasta el punto de verse abocados, si no a un cierre total, a un cierre parcial de instalaciones y servicios, y con profesionalidad y mucho coraje se enfrentaron a esa situación, buscaron recursos donde no los había, llamaron a todas las puertas y afortunadamente hoy podemos venir aquí y hablar de una situación normalizada en 2023, y estoy convencido que con muy buenas perspectivas para 2024".

La asociación recupera la Cena benéfica

La Asociación San Rafael de Alzhéimer ha recuperado, además, para este 2023, la tradicional cena benéfica en el Círculo de la Amistad con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que en esta ocasión se celebrará el viernes 22 de septiembre, bajo el lema El amor puede más que el olvido.

La cita se iniciará en el patio de las columnas, donde habrá instalado un photocall, árbol y rincón del recuerdo. A continuación, se dará paso al cóctel de bienvenida, tras el cual los comensales disfrutarán de la cena. También habrá un acto de homenaje a los profesionales de la asociación. La cena será amenizada por el Grupo de Baile Albariza y Musical de tu Vida y habrá rifa de regalos en la que han participado distintas empresas.