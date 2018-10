Almodóvar del Río critica la inauguración de una "marca blanca" del Cercanías

El Ayuntamiento de Almodóvar del Río lamentó ayer que se haya puesto en marcha una "marca blanca del Cercanías", ya que, al tratarse de un Media Distancia, "lamentablemente no atiende la demanda existente ni en cuanto a tarifas ni en cuanto a horarios", según señaló la alcaldesa de este municipio de la Vega del Guadalquivir, Sierra Luque. En este sentido, la primera edil manifestó que este proyecto "no responde a las necesidades reales de transporte público que necesita la ciudadanía cordobesa", además de que "se han cumplido los peores propósitos y el Ministerio de Fomento ha dejado fuera a todo el corredor del Valle del Guadalquivir", por lo que "creemos que este servicio no será útil ni viable hasta que no se incluyan todos los municipios desde Palma a Villa del Río".

En este sentido, la portavoz de la plataforma ciudadana #Nopasesdemí aseguró que este colectivo "va a seguir reivindicando lo que es justo, pues la inversión sería mínima y el beneficio social enorme, pues supondría la vertebración de todo el territorio de este a oeste".

Y es que, el Cercanías de la provincia ha sido "el gran olvidado por parte de todos", insistió Luque, puesto que el Ayuntamiento de Córdoba sólo se ha dedicado a recoger el fruto heredado de las gestiones realizadas anteriormente por el Partido Popular de Córdoba, "sin analizar las verdaderas necesidades ni de la capital ni de la provincia cordobesa, que podrían beneficiarse con una simbiosis más que necesaria".