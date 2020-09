Los padres del colegio Aljoxaní de Córdoba no llevarán a sus hijos a clase al considerar que no se cumple el protocolo

Los padres de los alumnos del colegio público Aljoxaní, ubicado en el barrio de Fátima de Córdoba, "no llevarán este jueves a sus hijos al colegio porque el centro no cumple las medidas de seguridad" establecidas en el Protocolo Covid. En él se establece la obligación de que los alumnos se laven las manos con frecuencia, pero el colegio solo dispone de "tres aseos para 265 alumnos", al no haber concluido en el mismo unas obras.

En este sentido y según ha informado en un comunicado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio, "durante la mañana de este miércoles, a menos de 24 horas del inicio del curso escolar, la AMPA ha sido informada de que las obras de acondicionamiento no están finalizadas", y "esto conlleva que solo hay disponibles tres aseos para 265 alumnos".

A pesar de ello y "ante la insistencia de la Inspección de Educación de que el colegio tiene que abrir mañana jueves, la Dirección" del centro "ha decidido que este jueves solo asistirán a clase los alumnos de Infantil y el primer ciclo el viernes día 11". Una solución que no les parece adecuada a los padres, ya que "los baños disponibles no tienen todavía instaladas las mamparas de separación necesarias, y tampoco estará retirado el material de obra, ni realizada la desinfección y limpieza de los mismos".

Ante esta situación, la presidenta del AMPA, Silvia Pascual, ha solicitado al Servicio de Inspección de la Delegación de Educación un escrito en el que aseguren que están cumpliendo desde la Administración con todas las medidas de seguridad, pero, "ante la negativa de este servicio, la AMPA entiende que, con menos de la mitad de los baños del centro disponibles y sin la equipación y medios anticovid necesarios, no se cumple con el Protocolo Covid del centro".

Dicho protocolo, según ha recordado el AMPA, "contempla el lavado y desinfección de manos del alumnado durante su estancia en el centro", razón por la que la AMPA solicita "medidas urgentes que pongan remedio a esta situación", que "den seguridad a las familias y que garanticen un inicio del curso escolar con seguridad", por lo que la AMPA entiende "la decisión muchos padres y madres de no llevar a sus hijos e hijas al colegio esta semana", habiendo previsto además concentrarse este jueves a las 11:00 a las puertas del colegio, como protesta.

Otras protestas

También se concentrarán este jueves, en este caso ante las puertas del coelgio Mirasierra de Córdoba, los padres de los alumnos de este centro, a partir de las 11:30, para reclamar, mediante la lectura de un manifiesto, "una vuelta segura" al colegio frente al covid-19

Por su parte, un grupo de padres y madres del colegio Al Andalus, también en la capital cordobesa, no llevan este jueves a sus hijos al colegio, ya que "en muchas clases no se guarda una distancia de seguridad mínima porque la separación entre las mesas no es mayor a 30 centímetros y hay aulas donde no es posible la ventilación". Quieren que la Junta "habilite la escolarización telemática o a distancia mientras que no se garantice una vuelta segura, sin que esto suponga la apertura de expedientes de absentismo" a los padres.

En la provincia, en concreto en Aguilar de la Frontera, los padres de los alumnos de los colegios públicos Doña María Coronel y Alonso Aguilar, con 400 alumnos en cada caso, no llevarán tampoco a sus hijos a clase este jueves, al considerar que falta seguridad ante el covid-19 y, como símbolo de su protesta, colgarán las mochilas a las puertas de los colegios a las 10:00 y a las 11:00, respectivamente.

También se han planteado no llevar a sus hijos a clase este jueves un grupo de padres del coelgio García de Leániz, en Moriles, para exigir a la Junta que no cierre dos líneas de Educación Infantil, de tres y cuatro años, y no perder tampoco un profesor de apoyo, lo que les ha llevado a concentrarse desde este lunes todos los días a las 20:00 a las puertas del colegio, medida de presión que piensan mantener hasta el viernes próximo incluido, si no se atienden sus demandas.