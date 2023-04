Albás renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Córdoba tras el anuncio de que irá en la lista del PP

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha anunciado que deja su acta de concejal en el Consistorio, renuncia que ha anunciado este sábado a la Secretaría del Pleno. Lo ha hecho justo unos minutos después de que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, haya informado vía redes sociales que la incorpora como número de su candidatura, la del PP, a las próximas elecciones municipales de mayo. "Solo tengo palabras de agradecimiento para José María Bellido por contar conmigo en esta nueva candidatura para que Córdoba siga avanzando, que es lo importante", ha sentenciado.

Albás consiguió su acta de concejal en las pasadas municipales de 2019 encabezando la lista de Cs y se convirtió en primera teniente de alcalde después de que el PP -que obtuvo mayoría simple en los comicios- pactara con el partido naranja. Albás ha anunciado asimismo que ha causado baja como afiliada de Cs, "un partido que ya no me representa", ha insistido, y ha añadido que formará parte de la candidatura popular como independiente. La renuncia de la primera teniente de alcalde supone que Bellido tendrá que repartir todas las competencias de gobierno que ella tenía hasta el momento: Turismo, Cooperación y Solidaridad, Igualdad y la presidencia de Sadeco. Y, además, supone que Cs deberá decidir quien suple a quien ha sido su portavoz en el Consistorio y quien asume esa portavocía.

Albás ha defendido que ha dejado Cs "porque, desde luego, a mí ya no me representa, ya que en el partido se tomaron una seria de decisiones que yo no compartía. Yo llegué al Ayuntamiento de Córdoba representando a Cs y me voy del Ayuntamiento porque voy a formar parte de otra candidatura, como independiente".

Para añadir que, por ello, la renuncia al acta de concejal "me parece lo más sensato y responsable. Estoy muy ilusionada en poder seguir trabajando con un equipo humano que hemos demostrado durante cuatro años que haciéndolo de forma coordinada y siempre teniendo por delante el interés de Córdoba, hemos hecho que Córdoba avance; y es lo que queremos seguir haciendo los próximos cuatro años", ha defendido. Albás se ha ido del Ayuntamiento dando las gracias al equipo de funcionarios "que nos han ayudado una barbaridad; quiero dar las gracias a los equipos de mis delegaciones, como Turismo, el Instituto Municipal de Turismo, Cooperación y Solidaridad, Igualdad y al gran equipazo de Sadeco".