La AIReF advierte del aumento del gasto en el Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba está en el grupo de grandes corporaciones locales de España que más van a aumentar el gasto en 2023, como también la previsión de ingresos. Así se destaca en el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que advierte a los consistorios sobre la necesidad de evitar incrementos de gastos o reducciones de ingresos que no tengan financiación permanente.

Según el Informe sobre la ejecución presupuestaria de las corporaciones locales, difundido hoy por la AIReF, el subsector de las corporaciones locales cerrará el ejercicio de 2023 con una situación cercana al equilibrio, frente al superávit del 1% del PIB que se contemplaba en el anterior informe de abril. La principal razón de esta evolución de un mayor desequilibrio es que, a efectos de la regla de gasto, el grupo de grandes corporaciones prevén incrementar el gasto computable en el entorno del 9%, tras un 11% de crecimiento realizado en 2022. Se trata de más del triple de lo permitido en los años de vigencia de las reglas fiscales (actualmente suspendidas). Algo sobre lo que ya advirtió la autoridad administrativa, que también señala que el aumento del gasto es fruto, fundamentalmente, de la expansión del gasto corriente, gasto de carácter recurrente en ejercicios futuros. Por lo que necesita financiación permanente para sostenerlo.

En el marco de ese análisis, el Ayuntamiento de Córdoba se sitúa en el grupo de corporaciones locales que más va a aumentar su gasto en 2023, hasta un 26%. También se encuentra en el grupo de los consistorios que más prevén aumentar sus ingresos fiscales, hasta un 16%, pese a la rebaja de impuestos y tasas que ha entrado en vigor este año.

El Ayuntamiento ya había avisado de su intención de incrementar gastos e ingresos durante la presentación del presupuesto, justificando el cambio en la necesidad de ampliar la plantilla municipal y en una mejora de la recaudación. En el incremento de esta también influirá la mayor previsión de ingresos en tributos vinculados a la actividad económica y la menor incidencia en el año de las devoluciones de ingresos derivadas de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la regulación vigente a la fecha en el Impuesto de Plusvalía, remarca la AIReF.

Córdoba modifica su previsión de resultado final del ejercicio. Si se tiene en cuenta el impacto positivo en el año de la compensación a cobrar por la liquidación de 2020, la previsión es de superávit del 0,5%. En cambio, una vez depurado ese efecto, el Ayuntamiento prevé cerrar el año con un déficit del 1,7%, frente a una primera previsión de superávit, algo que ocurre en la mitad de las entidades estudiadas. El cambio se produce, explica la AIReF, una vez incorporado el gasto adicional que va a ser financiado con el remanente de tesorería derivado de la liquidación de 2022 (40 millones de euros en el caso de Córdoba destinados al pago de facturas y otras actuaciones) y otros gastos a realizar vía modificación presupuestaria, que no se conocían en el primer cuatrimestre. No obstante, la autoridad fiscal no incluye a Córdoba en el grupo de corporaciones locales para las que prevé déficit por su gestión. Para el grupo de grandes corporaciones, la AIReF prevé en 2023 un superávit de casi un 3% de sus ingresos, porcentaje que también adjudica a Córdoba.

La AIReF también evalúa la situación de las administraciones en materia de deuda. Córdoba también se sitúa en cabeza del grupo de grandes corporaciones locales en cuanto a su peso sobre los ingresos. Así, la ratio de deuda sobre ingresos corrientes se sitúa en el entorno del 40%, mientras que en el caso de Córdoba ese porcentaje se eleva hasta el 58% (hasta el 75% se permiten operaciones de endeudamiento a largo plazo sin autorización).